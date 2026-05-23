Hecho en Puerto Rico continúa impulsando espacios dedicados al liderazgo femenino mediante Hechas en Puerto Rico, iniciativa celebrada durante marzo en 2025 y 2026, coincidiendo con las conmemoraciones dedicadas a la mujer.

El evento reúne a empresarias puertorriqueñas para compartir sus historias de éxito, liderazgo y crecimiento profesional.

La actividad se lleva a cabo en el HUB de Hecho en Puerto Rico en Plaza Las Américas y busca destacar el impacto de la mujer en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.

Durante cada encuentro, líderes de distintas industrias comparten experiencias, retos y aprendizajes con otras empresarias y emprendedoras.

La iniciativa busca visibilizar de forma contundente el impacto social, el liderazgo y la aportación económica de la mujer puertorriqueña en la base empresarial del país.