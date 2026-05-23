Cuando don Antonio R. Barceló fundó la Asociación Hecho en Puerto Rico —conocida en aquel entonces como Asociación Puerto Rico— en 1910, pocos se imaginaban que dicha organización perduraría por generaciones y, eventualmente, celebraría sus 116 años de existencia, evolucionando y adaptándose a las constantes dinámicas y retos de la industria tanto en Puerto Rico como a nivel global.

No obstante, la misión fundamental de la asociación —el proteger y promover la manufactura y los servicios hechos y ofrecidos por empresas cuya base de operación es Puerto Rico— ha permanecido intacta por décadas.

“Es importante que se entienda cómo una organización como Hecho en Puerto Rico llega a 116 años, y eso es enfocándose en tres cosas bien importantes: la protección, el desarrollo y el estímulo de lo que se hace en este país”, subrayó Mateo Cidre, presidente de la asociación.

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Adaptabilidad constante

Bajo la presidencia de Mateo Cidre durante los pasados dos años, la asociación ha fungido como una voz líder en la esfera pública, insertándose en debates cruciales como la eliminación del impuesto al inventario, la derogación del Comité de Salario Mínimo y la agilización de permisos para aliviar los altos costos de operar en la isla.

“Nos hemos insertado para dar opciones de cómo podemos aliviar todo lo que está pasando en el país, porque una realidad es que hacer negocios en Puerto Rico es muy caro. Y no es que la gente venda caro, es que cuesta caro hacer negocio aquí”, enfatizó Cidre.

Pasados presidentes (de izquierda a derecha): Amaury Rivera, Augusto Ponce, Aysha Issa, Mateo Cidre, Manuel Cidre, Ramón Pérez Blanco y Jorge Ramírez. ( Suministrada )

El cierre de esta gestión presidencial tendrá lugar hoy, 21 de mayo, en el que se escoge un nuevo presidente y Junta de Directores.

La continuidad del trabajo se garantizará de la mano del Lcdo. Francisco Feliu, asesor legal de la asociación y de Carmen Ramírez, directora de administración y de operaciones, quien labora en la organización desde el 2013, justo cuando el padre de Cidre, el reconocido empresario y pasado secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, asumió la presidencia de la organización conocida, en ese entonces, como la Asociación Productos de Puerto Rico.

El camino para impulsar el país

Producir a nivel local y reducir la dependencia de las importaciones es la clave definitiva para la transformación económica de Puerto Rico.

Como reflexión final ante el panorama económico actual, la solución de fondo de cara al futuro radica firmemente en la producción local. Puerto Rico importa actualmente el 87 % de los bienes que consume; la meta urgente consiste en suplir de manera interna una parte sustancial de ese porcentaje para erradicar la extrema dependencia exterior.

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Reconocimiento en el Senado de Puerto Rico. ( Suministrada )

Para lograrlo, es indispensable unirse, apoyar y proteger lo local a través de alianzas estratégicas. La Asociación Hecho en Puerto Rico se presenta como la plataforma idónea para cumplir ese propósito, brindándole a los empresarios la oportunidad simultánea de exhibir sus marcas, expandir sus horizontes comerciales e instruirse sobre cómo realmente impulsar este país.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.