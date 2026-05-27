Por primera vez en su trayectoria, la Asociación Hecho en Puerto Rico participó en la Parada Puertorriqueña de Nueva York, reafirmando su compromiso con la proyección internacional de la industria local.

La delegación estuvo compuesta por unas 50 personas y contó con la participación de marcas reconocidas como Carmela, Kikuet, Yaucono e ITO Foods.

La asociación presentó, además, una carroza diseñada en Puerto Rico con el logo oficial del 115 aniversario y elementos visuales alusivos al orgullo boricua y al sello institucional de la asociación.

“Fue un momento muy especial para todos los que creemos en lo que se hace en Puerto Rico”, expresó Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Las empresas participantes resaltaron la importancia de continuar expandiendo la presencia de los productos puertorriqueños en Estados Unidos, fortalecer el vínculo con la diáspora, impulsar la exportación de la gastronomía local y validar la competitividad de las empresas puertorriqueñas en los mercados del exterior.

Esta histórica participación también sirvió para continuar posicionando el sello Hecho en Puerto Rico como símbolo de calidad y orgullo nacional.