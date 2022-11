Hace varios años, la lista de tratamientos para la hepatitis C (HCV) era muy corta y, por sus efectos secundarios, nadie tenía interés en tomar los medicamentos para su cura. Sin embargo, actualmente, tenemos más medicamentos para el tratamiento de la hepatitis que son mucho más efectivos, con menos efectos secundarios y menor tiempo de tratamiento.

Hay tratamientos para todos los genotipos de hepatitis C, al igual que para todo tipo de pacientes: pacientes que nunca han tenido tratamiento, pacientes que han fallado a algún tratamiento o que se han infectado nuevamente, pacientes cirróticos y pacientes coinfectados con VIH.

Quizás, si has escuchado alguna historia de un paciente tratado hace varios años, puedes también haberte enterado de que el tratamiento era muy largo y tenía muchos efectos secundarios.

La buena noticia es que, con los nuevos tratamientos, el tiempo de tratamiento se reduce a ocho o doce semanas, dependiendo del tipo de paciente, y los efectos secundarios son mínimos.

La pregunta de rigor

Si naciste entre los años 1945 a 1965, es prioridad que te cuestiones la posibilidad de estar contagiado con el virus de la hepatitis C. Asimismo, si tienes tatuajes, has utilizado drogas o sabes que has tenido algún factor de riesgo, pídele la prueba a tu médico. Esta prueba debe ser parte de tu esquema de cuidado de salud, por lo menos, una vez al año, al igual que la prueba de VIH.

El tratamiento

Se le debe ofrecer tratamiento a todo paciente positivo, sin importar la severidad de la condición; que esté coinfectado con VIH o que tenga alguna enfermedad renal. Gracias a la variedad de medicamentos, la mayoría de los pacientes puede recibir un tratamiento eficaz, ajustado a su condición.

Hoy día, los pacientes coinfectados con VIH pueden recibir tratamiento para la HCV, haciendo algunos ajustes a su tratamiento de VIH, dependiendo del tratamiento que sea escogido y su duración.

Los pacientes coinfectados tienen oportunidad de tratamiento a través del Programa de Asistencia en Medicamentos VIH/Sida (ADAP por sus siglas en inglés; pregúntale a tu médico tratante).

Los pacientes monoinfectados deben conversar este tema con su proveedor de salud y su seguro médico. En Puerto Rico, algunos seguros de salud cubren el tratamiento y el seguro de salud del gobierno tiene el tratamiento disponible, aunque, para obtenerlo, se deben cumplir varios requisitos.

Hay muchas opciones disponibles en el mercado para el tratamiento y la cura de la hepatitis. Consulta con tu médico cuál es la mejor para ti.

La hepatitis C tiene cura, así que no dudes ni tengas miedo de pedir la prueba a tu proveedor de salud. Si es positiva, explora junto con tu proveedor, las opciones a tu disposición.

La autora es presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico, subdirectora médica del Concilio de Salud integral de Loíza y Chair de Puerto Rico para la American Academy of HIV Medicine. Tiene práctica privada en Carolina.