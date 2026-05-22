Aprovecha los tres días de ventas sin IVU para las compras de la temporada de huracanes
El periodo de ventas será desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo
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Se asoma la temporada de huracanes y, en medio de los preparativos, el Departamento de Hacienda publicó una serie de artículos y equipos que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), según la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-8.
Durante el periodo de ventas sin IVU, señalado desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo, los consumidores “podrán planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, de acuerdo con el secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez.
Lo que no debes olvidar
1. Lay away
- Las ventas bajo planes a plazo calificarán cuando el pago final sea efectuado y el artículo entregado durante el periodo de exención.
- En el caso de las tormenteras, “el pago final deberá realizarse durante el periodo libre de IVU y el producto deberá entregarse al comprador no más tarde de 30 días luego del pago final”.
2. Rain checks
- Los artículos comprados con rain check calificarán, independientemente de la fecha en que se emitió el vale.
- No calificará, si el artículo es comprado después del periodo de exención.
3. Compras a distancia
- Según Hacienda, “las compras por teléfono, correspondencia, correo electrónico o internet, a través de un comercio o plataforma localizada en Puerto Rico, calificarán para la exención cuando el artículo o equipo sea pagado y entregado al comprador durante el periodo determinado”.
4. Certificados y tarjetas de regalo
- Estos métodos de compra podrán utilizarse, “siempre que sean redimidos dentro del periodo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 26-08”.
Productos exentos del IVU
El periodo de ventas sin IVU para la temporada de huracanes incluye envases, tanques y cisternas para combustibles y agua. Además, contiene “todo producto y equipo de mantenimiento y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparaciones”:
- Tormenteras
- Herrajes, anclajes y tornillería
- Madera en palos y paneles no tratados
- Sogas y amarres
- Paneles de zinc de construcción
- Alimentos no perecederos, como paquetes de alimentos conocidos como emergency meal kits que contienen suministros para emergencias
- Agua
- Artículos de limpieza e higienización
- Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia
- Todo producto y equipo de mantenimiento de generadores y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparar un generador o equipo solar
Mientras que en equipos de preparación se detallan los siguientes:
- Generadores portátiles cuyo precio no exceda los $3,000, utilizados para propiciar electricidad o comunicaciones o para preservar alimentos en caso de interrupciones del servicio de energía eléctrica
- Baterías individuales o paquetes (AAA, AA, C, D, 6 voltios o 9 voltios)
- Lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos
- Equipo solar de emergencia
- Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos y otros equipos vinculados al proceso de asegurar la propiedad
- Herramientas para cortar árboles y ramas
- Tornillos, arandelas, clavos, tensores y cables de metal
- Serrotes manuales y motorizados
- Palas, barrenos, guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad
- Cualquier tipo de cadena, lima o pieza mecánica para arreglar o utilizar esos equipos mecánicos
- Combos de herramientas y cualquier batería necesaria para el uso de las herramientas mencionadas
- Estufas y hornillas de gas (no incluye asadores o BBQ)
- Gas en cilindros y tanques
- Escaleras de emergencia o rescate
- Contraventanas para huracanes
- Hachas y machetes
- Abridores de lata no electrónicos
- Neveras portátiles para conservar hielo y alimentos
- Extintores de incendio
- Detectores de humo o de monóxido de carbono de baterías
- Botiquines de primeros auxilios
- Contenedores o envases plásticos para combustible
- Sistema de anclaje terrestre o kit de amarre a suelo
- Artículos reutilizables de congelación
- Baterías de teléfonos móviles y cargadores
- Radios portátiles, radios de dos vías y de banda de clima
- Abanicos operados con baterías o energía alternativa
- Estufas portátiles
- Gas propano
- Lonas u otro material flexible e impermeable
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.