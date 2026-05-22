Se asoma la temporada de huracanes y, en medio de los preparativos, el Departamento de Hacienda publicó una serie de artículos y equipos que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), según la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-8.

Durante el periodo de ventas sin IVU, señalado desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo, los consumidores “podrán planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, de acuerdo con el secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Lo que no debes olvidar

1. Lay away

Las ventas bajo planes a plazo calificarán cuando el pago final sea efectuado y el artículo entregado durante el periodo de exención.

En el caso de las tormenteras, “el pago final deberá realizarse durante el periodo libre de IVU y el producto deberá entregarse al comprador no más tarde de 30 días luego del pago final”.

2. Rain checks

Los artículos comprados con rain check calificarán, independientemente de la fecha en que se emitió el vale.

calificarán, independientemente de la fecha en que se emitió el vale. No calificará, si el artículo es comprado después del periodo de exención.

3. Compras a distancia

Según Hacienda, “las compras por teléfono, correspondencia, correo electrónico o internet, a través de un comercio o plataforma localizada en Puerto Rico, calificarán para la exención cuando el artículo o equipo sea pagado y entregado al comprador durante el periodo determinado”.

4. Certificados y tarjetas de regalo

Estos métodos de compra podrán utilizarse, “siempre que sean redimidos dentro del periodo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 26-08”.

Productos exentos del IVU

El periodo de ventas sin IVU para la temporada de huracanes incluye envases, tanques y cisternas para combustibles y agua. Además, contiene “todo producto y equipo de mantenimiento y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparaciones”:

Tormenteras

Herrajes, anclajes y tornillería

Madera en palos y paneles no tratados

Sogas y amarres

Paneles de zinc de construcción

Alimentos no perecederos, como paquetes de alimentos conocidos como emergency meal kits que contienen suministros para emergencias

que contienen suministros para emergencias Agua

Artículos de limpieza e higienización

Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia

Todo producto y equipo de mantenimiento de generadores y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparar un generador o equipo solar

Mientras que en equipos de preparación se detallan los siguientes:

Generadores portátiles cuyo precio no exceda los $3,000, utilizados para propiciar electricidad o comunicaciones o para preservar alimentos en caso de interrupciones del servicio de energía eléctrica

Baterías individuales o paquetes (AAA, AA, C, D, 6 voltios o 9 voltios)

Lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos

Equipo solar de emergencia

Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos y otros equipos vinculados al proceso de asegurar la propiedad

Herramientas para cortar árboles y ramas

Tornillos, arandelas, clavos, tensores y cables de metal

Serrotes manuales y motorizados

Palas, barrenos, guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad

Cualquier tipo de cadena, lima o pieza mecánica para arreglar o utilizar esos equipos mecánicos

Combos de herramientas y cualquier batería necesaria para el uso de las herramientas mencionadas

Estufas y hornillas de gas (no incluye asadores o BBQ)

Gas en cilindros y tanques

Escaleras de emergencia o rescate

Contraventanas para huracanes

Hachas y machetes

Abridores de lata no electrónicos

Neveras portátiles para conservar hielo y alimentos

Extintores de incendio

Detectores de humo o de monóxido de carbono de baterías

Botiquines de primeros auxilios

Contenedores o envases plásticos para combustible

Sistema de anclaje terrestre o kit de amarre a suelo

Artículos reutilizables de congelación

Baterías de teléfonos móviles y cargadores

Radios portátiles, radios de dos vías y de banda de clima

Abanicos operados con baterías o energía alternativa

Estufas portátiles

Gas propano

Lonas u otro material flexible e impermeable

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.