Se asoma la temporada de huracanes y, en medio de los preparativos, el Departamento de Hacienda publicó una serie de artículos y equipos que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), según la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-8.

Durante el periodo de ventas sin IVU, señalado desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo, los consumidores “podrán planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, de acuerdo con el secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Lo que no debes olvidar

1. Lay away

  • Las ventas bajo planes a plazo calificarán cuando el pago final sea efectuado y el artículo entregado durante el periodo de exención.
  • En el caso de las tormenteras, “el pago final deberá realizarse durante el periodo libre de IVU y el producto deberá entregarse al comprador no más tarde de 30 días luego del pago final”.

2. Rain checks

  • Los artículos comprados con rain check calificarán, independientemente de la fecha en que se emitió el vale.
  • No calificará, si el artículo es comprado después del periodo de exención.

3. Compras a distancia

  • Según Hacienda, “las compras por teléfono, correspondencia, correo electrónico o internet, a través de un comercio o plataforma localizada en Puerto Rico, calificarán para la exención cuando el artículo o equipo sea pagado y entregado al comprador durante el periodo determinado”.

4. Certificados y tarjetas de regalo

  • Estos métodos de compra podrán utilizarse, “siempre que sean redimidos dentro del periodo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 26-08”.

Productos exentos del IVU

El periodo de ventas sin IVU para la temporada de huracanes incluye envases, tanques y cisternas para combustibles y agua. Además, contiene “todo producto y equipo de mantenimiento y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparaciones”:

  • Tormenteras
  • Herrajes, anclajes y tornillería
  • Madera en palos y paneles no tratados
  • Sogas y amarres
  • Paneles de zinc de construcción
  • Alimentos no perecederos, como paquetes de alimentos conocidos como emergency meal kits que contienen suministros para emergencias
  • Agua
  • Artículos de limpieza e higienización
  • Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia
  • Todo producto y equipo de mantenimiento de generadores y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparar un generador o equipo solar

Mientras que en equipos de preparación se detallan los siguientes:

  • Generadores portátiles cuyo precio no exceda los $3,000, utilizados para propiciar electricidad o comunicaciones o para preservar alimentos en caso de interrupciones del servicio de energía eléctrica
  • Baterías individuales o paquetes (AAA, AA, C, D, 6 voltios o 9 voltios)
  • Lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos
  • Equipo solar de emergencia
  • Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos y otros equipos vinculados al proceso de asegurar la propiedad
  • Herramientas para cortar árboles y ramas
  • Tornillos, arandelas, clavos, tensores y cables de metal
  • Serrotes manuales y motorizados
  • Palas, barrenos, guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad
  • Cualquier tipo de cadena, lima o pieza mecánica para arreglar o utilizar esos equipos mecánicos
  • Combos de herramientas y cualquier batería necesaria para el uso de las herramientas mencionadas
  • Estufas y hornillas de gas (no incluye asadores o BBQ)
  • Gas en cilindros y tanques
  • Escaleras de emergencia o rescate
  • Contraventanas para huracanes
  • Hachas y machetes
  • Abridores de lata no electrónicos
  • Neveras portátiles para conservar hielo y alimentos
  • Extintores de incendio
  • Detectores de humo o de monóxido de carbono de baterías
  • Botiquines de primeros auxilios
  • Contenedores o envases plásticos para combustible
  • Sistema de anclaje terrestre o kit de amarre a suelo
  • Artículos reutilizables de congelación
  • Baterías de teléfonos móviles y cargadores
  • Radios portátiles, radios de dos vías y de banda de clima
  • Abanicos operados con baterías o energía alternativa
  • Estufas portátiles
  • Gas propano
  • Lonas u otro material flexible e impermeable

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.