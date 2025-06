Ante una emergencia debemos estar preparados y siempre será indispensable tener nuestro almacén de alimentos, pero ¿cómo escogemos esos alimentos o qué recetas podemos preparar con ellos? Estos son los factores que debes considerar:

1. Planifica tus compras. Ten una reserva de alimentos para 14 días.

2. Si durante la emergencia no tendrás acceso a gas para cocinar o generadores eléctricos/placas solares para un refrigerador, entonces todos los alimentos deberán ser no perecederos (enlatados, empaques que no necesiten refrigeración).

3. Revisa tu equipo básico para preparar comidas: abrelatas de mano, agua para lavado y cocción, estufa de gas, tanques de gas, cucharones y tenazas, olla, cacerola o sartén que te permita hacer una comida completa y termómetro de alimentos.

4. Selecciona alimentos nutricionalmente densos (abundantes en vitaminas, minerales y fibra), del gusto de la familia, fáciles de preparar y que requieran poca agua para su cocción. Al inicio de la emergencia, usa primero los alimentos frescos o perecederos en las recetas. Incluye ingredientes como cereales: avena, viandas, papas, plantillas, pan, arroz o pasta integrales. También proteínas como pollo, pavo, cerdo, atún o salmón enlatados en agua y huevo en polvo. Otras opciones de proteína son legumbres y habichuelas, guisantes, nueces/mantequilla de nuez, semillas, tofu y soya. Añade vegetales (de variedad de colores) y frutas (enlatadas en su propio jugo o puré de frutas), así como jugo 100 %. Enjuaga los alimentos enlatados para disminuir entre un 30 y un 40 % el contenido de sodio.

5. Planifica recetas de platos compuestos/mixtos (su farináceo, con proteína y vegetales) que se puedan cocinar en una sola olla o envase, así tiene una comida completa y disminuye el uso de gas y agua. Ejemplos: sándwich/wrap de pavo, pasta con pollo y guisantes, arroz con cerdo y vegetales mixtos, sancocho, asopao, otros.

6. Planifica y cocina solo la cantidad de comida necesaria (evita el sobrante de comida).

7. Antes de comenzar a manejar los alimentos: lava y desinfecta las superficies y utensilios; lava tus manos por 20-30 segundos.

Consejo: Cocina totalmente los alimentos; en emergencias no es momento para colocarnos en riesgo por un brote de enfermedades transmitidas por alimentos.

Receta fácil y saludable si tienes gas disponible:

Arroz guisado con garbanzos y pollo (4 servicios)

Ingredientes:

2 cdas. de aceite de oliva

2 cdas. de cebolla en hojuelas o ½ cda. de cebolla en polvo

½ cda. de polvo de ajo

10 oz de pechuga de pollo enlatada en agua escurrida

2 tz. de agua

¼ cdta. de achiote molido

1 sobre de caldo de pollo bajo en sodio

1 lata de garbanzos enlatados escurridos

1 tz. de arroz de grano largo

Procedimiento:

Agrega aceite, cebolla y ajo a un caldero y calienta a fuego mediano.

Enjuaga y escurre el pollo.

Desmenuza y añade el pollo a la olla; cocina hasta dorar.

Vierte el agua, achiote y caldo de pollo en la olla, mezcla y sube a fuego mediano-alto hasta hervir.

Enjuaga y escurre los garbanzos.

Añade garbanzos y arroz, mezcla todo y deja hervir un minuto.

Baja a fuego mediano y tapa el caldero por unos 15-20 minutos.

Destapa, mueve y disfruta.

Nutrientes: vitamina E, K, A, complejo B, hierro, magnesio, zinc, fósforo

Receta fácil y saludable si no tienes gas disponible:

Wrap de atún con vegetales (4 servicios)

Ingredientes:

10 oz de atún enlatado en agua escurrido

8 oz de vegetales mixtos escurridos

1 cda. de mostaza regular o Dijon

1/8 cdta. de ajo en polvo

1/8 cdta. de cilantro seco

1 aguacate picado (si está disponible)

Sal a gusto

2 tz. de lechuga variedad (si está disponible)

4 plantillas de trigo o maíz

Procedimiento:

Enjuaga y escurre el atún y los vegetales enlatados.

En un envase, incluye el atún, vegetales, mostaza, ajo, cilantro y aguacate.

Mezcla bien y divide en 4 porciones.

Despliega las plantillas y divide la lechuga entre las cuatro.

Agrega la porción de atún encima de la lechuga en cada plantilla.

Enrolla cada wrap y sirve.

Nota: Puedes sustituir las plantillas por pan/galletas integrales.

Nutrientes: vitamina K, A, B12, E, D, complejo B, manganeso, selenio, hierro, yodo, fósforo, omega-3

Recuerda acompañar tus comidas con agua para mantenerte hidratado. Consume de 9 a 10 vasos de agua diariamente. Puedes incluir frutas, vegetales y sopas para hidratarte. Aun en estos periodos, mantén tu cuerpo en movimiento: adultos 30 minutos/día y niños 60 minutos/día.

Para información, consulta a un nutricionista-dietista licenciado.

La autora es secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, y directora interina de los Programas de Nutrición de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto Gurabo.