Tras el paso de un fenómeno atmosférico, la reacción natural es verificar en qué condiciones quedó el hogar que, dependiendo del impacto del agua y vientos, necesitará algunos arreglos e indiscutiblemente una limpieza profunda.

Sin embargo, hay situaciones que podrían poner en riesgo a las personas, especialmente, aquellas relacionadas con los sistemas eléctricos, desde cables en el suelo hasta los equipos que transmiten el servicio a la vivienda.

Para la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Frances T. Berríos Meléndez, la prioridad antes de un evento es asegurar la propiedad.

Cuidado con la electricidad

“En este caso, los módulos fotovoltaicos —lo que llamamos las placas solares— hay que asegurarlos. Las placas solares debieron haber sido instaladas por un perito electricista que sea licenciado, colegiado y certificado. La certificación es bien importante porque garantiza que el perito sabe qué tipo de anclaje tienen estos módulos para que después no tengan problemas”, aclaró.

Lo mismo sucede con las unidades de aire acondicionado que, “deben ser ancladas y siguen siendo un sistema que tiene electricidad. Si no están bien ancladas, se van a mover, se pueden desconectar, no solamente de la parte de refrigeración sino también de la eléctrica. Lo mismo pasa con el sistema fotovoltaico”, sostuvo.

No obstante, después de un evento atmosférico, “puedes tener el techo lleno de agua porque se taparon los drenajes a causa de ramas, hojas y otros objetos. De ser así, aconsejo que llames a un profesional, porque existe la posibilidad de un riesgo de electrocución, si el techo está lleno de agua y tienes un sistema eléctrico ahí. No debes tocar nada, ni antes ni después”, advirtió.

“No tendrás ningún riesgo, siempre y cuando no toques debajo de estas placas, que no toques el sistema, sino hacerlo por encima. Pero, siempre se recomienda que lo haga un profesional. Si no tienes experiencia, no sabes lo que estás tocando. Lo ideal es que llames a quien lo instaló para que se mantenga la integridad del sistema”, agregó.

De otra parte, exhortó a estar atentos a objetos que hayan caído cerca del tendido eléctrico a consecuencia del impacto atmosférico, entre estos, árboles o palmas.

“Hay veces que tenemos un sistema aéreo que, evidentemente, tiene un cable que entra a la toma de corriente de la casa. Haz una inspección visual; si ves un cable donde antes no estaba, toma fotos. Esto te permitirá realizar una inspección más completa y, en caso de que venga un desastre, te ayuda a demostrar el estado de situación para trabajar los seguros. Recuerda que si encuentras un cable suelto y llegó la energía (a la zona) y en tu casa no, tienes que llamar a un perito electricista”, añadió.

En tanto, para realizar una limpieza en el interior de la vivienda, será necesario “bajar” el interruptor principal del sistema, mientras solicitas la intervención de un perito electricista, de ser necesario.

Asimismo, recomendó la desconexión de los equipos electrodomésticos, mientras realizas la limpieza interior, “porque no eres un profesional ni tienes un metro para medir”.

“Para evitar una tragedia, es mejor desconectar todo. La nevera, en el aspecto interno, está insolada y no tiene problemas. Si vas a limpiarla, debes desconectarla, siempre pensando en tu seguridad. Desconecta el main breaker del sistema, sino con el transfer switch, y así proteges tu propiedad de un voltaje súbito, alto o bajo”, señaló.

Agua estancada

Una de las mayores preocupaciones cuando hay inundaciones a consecuencia de lluvias fuertes, tormentas o huracanes, es el estancamiento de agua que mantiene los materiales mojados y, por ende, la aparición de moho.

En caso de que no puedas secar los muebles y artículos domésticos en un periodo de 48 horas para deshacerte del exceso de humedad, deberás hacer una limpieza profunda sin la participación de tus niños.

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), se recomienda utilizar “un equipo protector personal: como mínimo una mascarilla N-95, botas, gafas protectoras y guantes de goma”.

Inmediatamente, tendrás que retirar el agua estancada y los artículos que estén mojados. “Usa una aspiradora de líquidos para retirar el agua del piso, de la alfombra y de las superficies duras. Seca la casa y todo lo que haya en ella, lo más pronto posible”.

Es importante abrir las puertas y ventanas cuando se está trabajando en labores de limpieza para que el aire circule por todas las áreas. Igualmente, se aconseja que “abras los gabinetes de la cocina y las puertas del tocador del baño; saques las gavetas, límpialas con un paño y ponlas a secar”.

“Cuando no sea peligroso usar la electricidad, usa ventiladores y deshumidificadores para eliminar la humedad. No uses ventiladores si ya ha empezado a crecer el moho; los ventiladores podrían dispersar el moho”, establece FEMA en su página cibernética.

“Limpia con agua y detergente. Elimina todo el moho que veas. Seca enseguida. Si usas productos de limpieza, no mezcles diferentes productos de limpieza. No mezcles lejía (cloro) con amoniaco porque pueden crearse vapores tóxicos. Si vas a usar lejía (cloro), usa como máximo una taza de lejía (cloro) para uso en el hogar por galón de agua”, agrega la agencia federal.

Finalmente, se recomienda descartar los artículos que no pueda limpiar y secar en un plazo de 24 a 48 horas.