Con aires navideños y mucha alegría, comenzó la época festiva en El Hórreo de V. Suárez, con su lema “Regala un Brindis”, una invitación a compartir momentos de alegría y unión entre amigos, familiares y colegas.

El evento contó con una presentación a cargo de integrantes de la compañía de baile, Ballet Concierto, quienes interpretaron coreografías inspiradas en “Las Rockettes” de Radio City Music Hall de Nueva York.

“Inspirados en el tema de nuestra celebración, “Regala un Brindis”, alzamos nuestras copas para desearles unas Navidades llenas de alegría, unión y paz; y que cada brindis siempre cuente una historia, porque la nuestra no sería posible sin ustedes”, expresó Mari Casellas, vicepresidenta de Mercadeo de V. Suárez.

Para este evento, la chef Lorraine Colón estuvo a cargo del menú festivo navideño maridado con una selección de vinos incluyendo Domaine Carneros by Taittinger Cuveé de la Pompadour Brut Rosé 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay; Mar de Frades Albariño 2024, 100% Albariño y Matarromera Crianza, D.O. Ribera del Duero.

“En estas fiestas, brindamos por las amistades duraderas que se extienden desde Domaine Carneros hasta Puerto Rico, por los momentos compartidos alrededor de hermosas mesas y por todos ustedes que comparten nuestra pasión por la celebración, la tradición y el placer de un vino espumoso perfectamente maridado. ¡Salud!”, expresó Remi Cohen, CEO de la bodega Domaine Carneros en California, en un mensaje enviado a El Hórreo.

Igualmente, Pedro Ruiz, CEO de la bodega Pago de Carraovejas envió un brindis con alma desde España: “Brindamos con vino por las personas. Que sigamos disfrutando en torno a una copa de vino de la vida, por los éxitos, y los aprendizajes… Por todo lo bueno que está por venir. Salud, paz, amor y felicidad”.

Y para brindar, es imprescindible utilizar la mejor de las copas: Riedel. “Fueron diseñadas para potenciar las características de cada variedad de uva. La forma, el borde y el mismo material de la copa están diseñados para dirigir el flujo del vino y optimizar la interacción con el aire, ofreciendo una experiencia de degustación superior,” explicó John Rosa, desarrollador de mercado de V. Suárez, añadiendo que las copas Riedel, son distribuidas por V. Suárez & Co. y son un excelente regalo de Navidad.

Por su parte, los hermanos Héber D. Rivera Colón y Yamil C. Rivera Colón brindaron por la realización de un sueño: crear la primera ginebra producida completamente en Puerto Rico, EconE (Espalda con Espalda). Mientras que, en coctelería, se destacaron Patrón Cristalino, un tequila prémium, que se disfruta solo en las rocas o con club soda y no podía faltar el tradicional Coquito de Ron del Barrilito con el toque característico de la celebración.

Para más información sobre horarios de operación durante la época navideña y selección de productos, llama al 787-474-1400, Guaynabo; 787-812-3140, Ponce o visita elhorreopr.com.