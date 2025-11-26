Cada año, el público se prepara para aprovechar al máximo las ventas de Black Friday.

Unos comienzan temprano, ya sea con los especiales en tiendas o a través de las plataformas online, otros prefieren esperar a la fecha tradicional para realizar sus compras navideñas directo en los comercios. No importa cuál sea tu preferencia, los expertos te dan sus recomendaciones para que tengas las estrategias correctas a la hora de hacer tus compras en el Viernes Negro.

Stephanie Li “La Shopinista”, especialista en compras inteligentes, fundadora y mentora de su centro comercial electrónico de múltiples ganancias e influencias

Stephanie Li “La Shopinista” ( Suministrada )

Consejo - Haz un híbrido a la hora de hacer tus compras.

“Siempre recomiendo que como parte de tus estrategias de compras inteligentes, aproveches para hacer tus compras online lo más temprano posible y, además, que vayas presencialmente al Black Friday para tener experiencias, oportunidades y beneficios que solamente encontrarás visitando el comercio”.

Consejo - No cambies tu tiempo en familia por las ofertas.

“Sin embargo, aunque el Black Friday es una fecha tentadora para ir de compras, lo más importante es que no dejes de celebrar primero en familia el Día de Acción de Gracias. Si te mantienes informado con los medios oficiales y conmigo en mis redes, puedes aprovechar las ofertas sin perderte de momentos importantes en familia”.

Sigue a La Shopinista en las redes como: LaShopinista

Miss Lluvia con Sol, influencer

Miss Lluvia con Sol ( Suministrada )

Consejo - Planifica tus compras.

“Haz tu research online antes del Viernes Negro para identificar dónde está disponible el artículo que quieres. Una vez lo encuentres, plataformas como lyst.com te ayudarán a comparar precios y ubicar la mejor oferta para ese producto que tanto deseas”.

Consejo - Usa tus contactos.

“Si conoces a algún vendedor del establecimiento donde planificas comprar, contáctalo antes del día de la venta. Así, podrás tener una idea del inventario disponible e incluso preguntar si es posible separar el producto que quieres”.

Consejo - Tómalo con calma.

Si no logras comprar el artículo durante el Viernes Negro, ¡no pasa nada! Siempre tendrás el Cyber Monday para aprovechar más descuentos online.

Sigue a Miss Lluvia con Sol en las redes como Miss Lluvia con Sol.

Myrna Vázquez, coach financiera, fundadora y CEO de Fit Wallet

Myrna Vázquez, coach financiera ( Suministrada )

Consejo - Ahorra lo que te “ahorraste”.

“En las ventas de Black Friday nos ahorramos dinero en productos específicos, pero terminamos hasta gastando demás porque compramos cosas adicionales que no estaban en la lista. La idea es aprovechar estas ventas para ahorrar de verdad y se pueden aumentar los ahorros aún en medio de tantos gastos. Si planificabas gastar $500 pero gastaste $400, transfiere esos $100 a tu fondo de ahorro o emergencia. Así conviertes el ahorro en algo real, no en una excusa para seguir gastando”.

Sigue a Myrna Vázquez en Instagram como @fitwallet o en su página www.gofitwallet.com.

Jumil Cabán, experto en tecnología y propietario de Dr. Tech

Jumil Cabán, de Dr. Tech ( Suministrada )

Consejo - Verifica las fechas del producto.

“Es importante verificar modelos y fecha de lanzamiento de algunos productos tecnológicos que lanzan en especial, porque muchos contienen baterías internas que tienen fecha de expiración. Otros llevan tanto tiempo en inventario que son una liquidación de, a veces, hasta tres y cuatro años de haber sido producidos. Esto lleva a que el producto no brinde su rendimiento original, aún siendo nuevo. Esto sucede mucho con las bocinas portátiles”.

Sigue a Jumil Cabán en Facebook como Drtechpuertorico, en Instagram como Drtechpr y en su página oficial como www.drtech.com.

Frankie López “Hambo”, analista de la industria de videojuegos y tecnología y fundador de “Yo soy un gamer”

Frankie López “Hambo”, fundador de “Yo soy un gamer”. ( Suministrada )

Consejo - Verifica los costos antes de que salgan los especiales.

“La realidad es que son muchas las ofertas que salen en esta fecha y puede que no tengas claro cuál es el costo regular de ese producto que deseas. Esto puede llevarte a cometer errores a la hora de hacer tu compra, pues puede que no estés ahorrando realmente. Sabiendo el precio regular, puedes comparar las ofertas y elegir el comercio que más ahorro te ofrezca”.

Sigue a Hambo en las redes como: Hambo Puerto Rico o en www.yosoyungamer.com.

Obed Borrero, el “Tech Gurú”, experto en tecnología y transformación digital

Obed Borrero, el “Tech Gurú” ( Suministrada )

Consejo - Usa la IA como asistente de compras.

“El Black Friday y el Cyber Monday ya no se tratan solo de cazar descuentos, sino de usar la tecnología a tu favor. Gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos planificar nuestras compras de forma más estratégica y eficiente.

Existen herramientas y asistentes virtuales que comparan precios en múltiples tiendas, analizan reseñas y te notifican cuando un artículo baja de precio. Por ejemplo: si buscas una laptop o un celular nuevo, una aplicación de IA puede identificar los modelos con mejor relación calidad-precio y mostrarte si conviene más comprarlo en Black Friday o esperar al Cyber Monday.

El secreto está en comprar con estrategia, no por impulso. Cuando combinamos planificación con inteligencia artificial, estos eventos se transforman en verdaderas oportunidades para ahorrar y adquirir tecnología útil, no solo atractiva.

Mi recomendación es aprovechar estas herramientas para crear una lista de compras inteligente:

1. Define lo que realmente necesitas.

2. Establece un presupuesto.

3. Deja que la IA te ayude a priorizar”.

Recomendaciones del “Tech Gurú”

Aplicaciones y plataformas útiles para seguir precios y crear listas inteligentes de regalos o compras:

1. Honey (web, extensión y app)

Rastrea precios en miles de tiendas online.

Te muestra el historial de precios y aplica automáticamente cupones.

Es ideal para comparar antes de comprar en Black Friday o Cyber Monday.

2. Keepa (web, extensión de navegador)

Está especializada en Amazon.

Muestra gráficos de historial de precios y te alerta cuando baja un producto.

3. CamelCamelCamel (web)

Es similar a Keepa, pero más simple.

Permite crear alertas de precio sin registrarte.

4. Google Shopping / Google Lens

Puedes escanear un producto físico y comparar precios online.

Permite crear listas de seguimiento.

5. Klarna

Además de ofrecer pagos a plazos, permite guardar productos y te notifica cuando bajan de precio.

Útil para crear listas de regalos.

6. Giftster (web y app)

Diseñada para compartir listas de regalos entre familia o amigos.

Permite marcar qué productos ya fueron comprados.

7. ShopSavvy (app)

Escanea códigos de barras o QR y te muestra en qué tienda está más barato el producto.

Sigue al Tech Gurú en las redes como: Virtualizate.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.