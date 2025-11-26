Curzon Puerto Rico anunció las nuevas tiendas que han abierto en sus centros comerciales a través de la isla.

La cadena de calzado deportivo Foot Locker abrió su nueva tienda en Plaza del Sol en un espacio totalmente rediseñado. El local integra la oferta tradicional de la marca junto con Kids Foot Locker, y une ambas experiencias bajo un mismo techo. Esta reapertura se suma a la llegada de Sephora, otra reconocida marca internacional que abrió sus puertas en el centro comercial recientemente.

El food court de Plaza Río Hondo continúa su transformación con la llegada de Pizza@. A esta se le sumará en las próximas semanas, Bacalaito Bakery, empresa puertorriqueña que ofrece un menú variado de comida criolla, repostería hecha diariamente y café puertorriqueño. También recientemente abrió Golden Corral.

La oferta gastronómica del área noroeste sigue creciendo con la apertura de Ichiban en Plaza del Norte. Además, Cosmo Prof ya abrió para la clientela de Hatillo y pueblos limítrofes. Mientras que en Plaza Cayey, las cadenas Subway y Wingstop abrieron recientemente.

Burlington continúa su crecimiento en Puerto Rico con nuevas tiendas en Plaza Escorial y en Plaza Fajardo. Además, Texas Roadhouse abrió su primera tienda en la isla en Plaza Escorial. También, Skechers estrenará en los próximos días un nuevo espacio de 12,000 pies cuadrados en Plaza Escorial en Carolina.

“Estamos en un momento de crecimiento que nos permite ampliar la oferta comercial en toda la isla”, expresó Carola Pierluisi, vicepresidenta sénior de arrendamiento y mercadeo.

Black Friday Extravaganza

Como parte de las promociones de temporada, Curzon Puerto Rico lanzó su shopper digital de Black Friday, disponible en www.curzon.pr/shopper, donde los consumidores podrán encontrar las mejores ofertas de los nueve centros comerciales Curzon Puerto Rico (Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, Plaza del Norte, Plaza Escorial, Plaza Cayey, Plaza Fajardo, Plaza Isabela, Plaza del Atlántico y Plaza Walmart). Además, este viernes se celebrará el Black Friday Extravaganza en Plaza del Sol, Plaza Río Hondo y Plaza del Norte, con música, sorpresas y la oportunidad de ganar premios al instante con la “Caja de la Suerte”.

Los centros comerciales ofrecerán un horario extendido de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. con tiendas participantes desde las 6:00 a.m.

Horario del evento BLACK FRIDAY EXTRAVAGANZA

Plaza del Sol - 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Plaza Río Hondo - 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Plaza del Norte - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Para detalles de los eventos y horarios visita www.curzon.pr/blackfriday; y para el directorio de tiendas, visita www.curzon.pr.