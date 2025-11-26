Curiosa canasta con motivo navideño que incluye vinos argentinos Piatelli Malbec Tannat, Piatelli Reserva Torrontés y conserva. (Suministrada) 26 de noviembre de 2025 • 4:00am Delicada base en cristal con champagne Veuve Clicquot Rose. (Suministrada) Atractiva base en cristal con Champagne Veuve Clicquot Brut 1.5 litro. (Suministrada) Tiesto en cerámica con vinos españoles Muga El Andén, Muga Blanco y conservas. (Suministrada) Elegante hielera con vinos Farnese Edizione 5 Autocton, Roth Heritage Blend, Veuve Clicquot Brut y conservas. (Suministrada) Tiesto en cerámica con champagne Ruinart Blanc D Blanc. (Suministrada) Base en metal de muñeco de nieve con vino californiano Spellbound Pinot Noir y conservas. (Suministrada) Canasta en mimbre con un surtido de vinos Pound Cake Pinot Noir, Rosario Vera, Achavar Ferrer Mendoza Malbec, Chablisienne Sauvignon Blanc y conservas. (Suministrada) Canasta navideña con un surtido de vinos Babich Malboro Sauvignon Blanc, Molino Nebbiolo, Clos de los Siete y conservas. (Suministrada) Caja en madera de diseño navideño con vinos españoles Entresuelos, Lagar Da Condesa y conservas. (Suministrada)
