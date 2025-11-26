Este año, los dispositivos con inteligencia artificial, las consolas portátiles y los gadgets que simplifican la vida son esos regalos tecnológicos que todos quisieran encontrar debajo del árbol de Navidad. Así que explora las alternativas, los gustos de ese ser querido y atrévete a sorprenderlo cuando abra su regalito.

Recomendaciones de los expertos en tecnología y gaming

Frankie López “Hambo”, analista de la industria de videojuegos y tecnología y fundador de “Yo soy un gamer”, enlista los siguientes:

1. Ray-Ban x Meta

Para esa persona que le gusta el estilo de las Ray-Ban, no puedes dejar de regalarle estas gafas que combinan la tecnología portátil con el estilo, las capacidades de la inteligencia artificial (IA), una cámara integrada y funciones de audio. Están disponibles en diferentes estilos y generaciones. Los modelos más recientes cuentan con cámaras mejoradas y una mayor integración de la IA de Meta. “La primera generación es muy recomendada porque, aunque la segunda cuenta con mejor resolución, el tamaño de los archivos aumenta el tiempo de transferencia de la gafa al celular, y esto podría ser una desventaja para algunos. De todas formas, cualquiera de las dos que escojas será un tremendo obsequio para esa persona especial”, dijo “Hambo”.

PUBLICIDAD

Nintendo Switch 2 ( Suministrada )

2. Consolas portátiles

En el mundo del gaming estamos en la era de lo que pudiéramos llamar el regreso de las consolas portátiles. Desde Nintendo Switch 2, Steam Deck Oled, ROG Xbox Ally X, PlayStation Portal y Lenovo Legion Go, son las consolas portátiles con más demanda en estos momentos. Así que, si deseas regalar entretenimiento to go, optar por estos dispositivos es una buena elección.

Xbox Series X ( Suministrada )

3. Xbox Series X/S y PlayStation 5

Estas dos consolas no pasan de moda y siempre son una buena alternativa de regalos en Navidad. Ambas consolas cumplen cinco años en el mercado y cuentan con más de mil títulos nativos. De hecho, las dos son retrocompatibles, por ende, puedes jugar títulos que tengas de consolas pasadas; “pero, debes tener en mente que las próximas consolas —PSD y Xbox— salen para el 2027”, anunció el “gamer”.

Por su parte, Jumil Cabán de Dr. Tech, te detalla los siguientes:

DJI Mini 5 Pro ( Suministrada )

4. DJI Mini 5 Pro

Los drones DJI continúan sorprendiendo cada día porque, más allá de un regalo, se han convertido en una herramienta de carreras profesionales como agrimensura, topografía e inspecciones. Son regalos que no pasan de moda y, a la vez, educan. “Este dron, en particular, viene con control RC2. Es ligero y fácil de usar. Es ideal para quienes quieren imágenes profesionales sin complicaciones. Graba video en 4K con gran claridad, toma fotos de alta resolución y su sistema evita los obstáculos automáticamente. Puede volar hasta 36 minutos y el control RC2 trae pantalla incorporada, por lo que no necesitas conectar un teléfono para volarlo”, describió Cabán.

PUBLICIDAD

5. SuperScooter Segway GT3 Pro

El propietario de Dr. Tech indicó que esta es una de las scooters más potentes del año con doble motor que alcanza hasta 50 millas por hora (mph) y una autonomía de hasta 86 millas. Su suspensión hidráulica, frenos duales y control de tracción, la convierten en una opción prémium para quienes buscan velocidad y seguridad en un solo vehículo. Es ideal para fanáticos de la movilidad eléctrica que quieran dar un salto a “nivel pro”.

JBL Flip 7 ( Suministrada )

6. JBL Flip 7

Si buscas regalar una bocina que sea “todo terreno”, este será el regalo perfecto, aseguró Cabán. Puedes llevar música a cualquier esquina en estas Navidades y será la mejor compañera en cualquier época del año, porque es resistente al agua y al polvo. Su sonido es fuerte, así que funciona excelentemente en exteriores y su batería ofrece hasta 14 horas de música continua. Es ideal para ir de parranda, para un día de playa, para un paseo en el campo, en fin, se ajusta al estilo de vida típico de un puertorriqueño.

Y no podían faltar las sugerencias de Obed Borrero, el “Tech Gurú”:

7. KVIDIO Active Noise Cancelling Headphones

“Para alguien que busca auriculares over-ear inalámbricos ligeros, cómodos, con buena duración de batería, sonido decente y funciones modernas (ANC + transparencia) y sin gastar demasiado, estos KVIDIO pueden ser una opción. Los audífonos Bluetooth over-ear cuentan con cancelación de ruido activa, ideal para viajar, trabajar o concentrarte en lugares ruidosos, modo transparencia, sonido Hi-Fi con bajos profundos, micrófono integrado y una autonomía sobresaliente de hasta 70 horas”, describió Borrero.

PUBLICIDAD

Tech Guru Smartphone SD Card Reader ( Suministrada )

8. Tech Guru Smartphone SD Card Reader

Este lector de tarjetas SD para smartphones, destacó el “Tech Gurú”, es el regalo ideal para todo el que tiene muchas fotos, videos, aplicaciones o suele descargar mucho contenido y siempre tiene problemas de almacenamiento. Con este gadget, podrás transferir archivos a una tarjeta SD en segundos, liberando espacio sin tener que borrar nada. Es ideal para evitar la frustración de tener almacenamiento insuficiente y mantiene el dispositivo ágil sin complicaciones. Te permite expandir el almacenamiento hasta 256GB (tarjeta no incluida), transferir archivos rápidamente entre dispositivos y es compatible con iOS y Android. Es plug-and-play, compacto y portátil, con soporte para fotos, videos, música y documentos.

Esoulk 20,000mAh PD & Dual Fast Charge USB Power Bank ( Suministrada )

9. Esoulk 20,000mAh PD & Dual Fast Charge USB Power Bank

“Sabemos que el día no para y los teléfonos y dispositivos electrónicos se suelen descargar tan rápido como va el día. Por eso, un regalo que todos necesitamos es este power bank que proporciona cargas múltiples con velocidad rápida, ideal para viajes, trabajo o salidas largas, así evitarás quedarte sin batería en momentos importantes. Esoulk tiene 20,000mAh de capacidad, puertos PD y dual USB para carga rápida, batería de polímero para mayor seguridad, protección inteligente contra sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos, indicadores LED y diseño ultracompacto y ligero. Es compatible con smartphones, tablets y dispositivos USB”, describió Borrero.

Crucial X10 Portable SSD (1TB) ( Suministrada )

10. Crucial X10 Portable SSD (1TB)

Para quienes necesitan más espacio para respaldar fotos, videos, documentos o juegos entre dispositivos, este disco sólido externo con 1TB de almacenamiento, ofrece almacenamiento rápido y duradero sin depender de la nube, detalló Borrero. Es perfecto para transferir archivos grandes en segundos, evitando problemas de espacio en laptops o smartphones, y su resistencia lo hace ideal para uso diario o viajes. Cuenta con velocidades de lectura de hasta 2,100 MB/s, conexión USB-C 3.2 Gen 2x2, resistencia IP65 a polvo/agua y caídas hasta 3 metros. Es compatible con Windows, Mac, Android y consolas de juegos. Ofrece varias opciones de capacidad hasta 8TB. Está disponible en Amazon: https://amzn.to/4obK3oI

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.