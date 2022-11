El viernes de descuentos está a la vuelta de la esquina y, por eso, muchos consumidores cifran sus esperanzas en la popular operación comercial en la que las empresas publican sus mejores ofertas. Sin embargo, en la búsqueda de alternativas para adquirir el producto seleccionado, quizás no te percatas de ciertos aspectos que, al final del día, no satisfacen tu determinación de ahorrar, además de que te hacen perder el tiempo.

Una de las situaciones más comunes es que los precios anunciados, no necesariamente aplican a Puerto Rico, o que la reducción en el costo del artículo sea mínima.

De acuerdo con el experto en tecnología Obed Borrero Nogueras, “el Black Friday o el Cyber Weekend, han sido tan buenos en términos económicos y de ventas para todos los retailers, que ya no solo existe el Black Friday, sino que vamos a empezar a ver ofertas durante toda la semana y, luego, el Cyber Monday, que viene siendo el próximo lunes después de Acción de Gracias”.

“Es muy importante que las personas estén pendientes. En el caso de Puerto Rico, hay veces que no todas las ofertas aplican. Eso nos pasó en diferentes cadenas de tiendas en donde, por ejemplo, podíamos ver una consola de juegos que estaba en especial, pero quizás no aplicaba al territorio de Puerto Rico por temas de precio”, advirtió El Tech Gurú.

Este año, la venta de juguetes proyecta estar en uno de sus mejores momentos, según el experto, debido a un alto inventario. La razón es que luego de la escasez en la cadena de suministros ocasionada por la pandemia del COVID-19, “el mercado se ha ido estabilizando”.

“Luego de la pandemia, hubo un disloque con la cadena de suministros y los chips, por ejemplo, estaban muy escasos y los productos electrónicos, de momento subieron, hubo escasez. Ya en la normalidad que poco a poco va llegando, estamos viendo muy buenas ofertas. Hemos visto en diferentes medios una bonanza de juguetes. Los juguetes van a estar a un excelente precio porque, en un momento dado, se paralizó el suplido y de momento llegaron”, resaltó.

Entre los productos más económicos, predijo, estarán los audífonos, las bocinas y los AirPods, por lo que recomendó la compra de estos durante el llamado viernes negro. Igualmente, validó la adquisición de tabletas, laptops y celulares, al asegurar que ha visto buenas ofertas.

“En ese caso, veremos precios bien agresivos, que si tú estás buscando, digamos, unos AirPods o audífonos, yo creo que puede ser un buen momento. He visto, también, una alta demanda en términos de lo que tiene que ver con tabletas como los iPads, veo mucho interés en esa área”, acotó.

Otro de los artículos más buscados son las consolas de juegos como PlayStation o Xbox, cuya demanda sigue creciendo, pero no así los precios y su disponibilidad.

“El tema de las consolas ha sido una locura porque un PlayStation, que estaba valorado en $500, se vende en el mercado entre $800 a $1,000. Interesantemente, siguen esos precios porque, como bien sabemos, el tema de la pandemia creó un disloque a nivel de suplidos. En China, por ejemplo, cuando hubo un cierre y los barcos no llegaban, toda esta logística afectó el flujo”, sostuvo.

En cuanto a los televisores, resaltó la importancia de optar por marcas reconocidas.

“En una tienda pusieron en especial un televisor de 40 pulgadas de una marca no reconocida a $100. Se ve bueno por el precio, pero diría que es un televisor desechable que, en el momento que se dañe, no tiene otro uso. También vi otro televisor de una marca reconocida, de $55 pulgadas en unos $300″, esbozó.

“Si puedes comprar un televisor de marca reconocida, aunque gastes $100 más, es mi recomendación. Eso, versus un televisor de una marca no conocida que puede estar a buen precio. Eso va a depender del presupuesto que tengas para esto”, añadió.

De otra parte, consideró aplazar la compra de electrodomésticos, ya que los precios de estos equipos no varían durante el Black Friday.

“Ese día, no debes comprar electrodomésticos porque, normalmente, los vas a conseguir a buen precio durante todo el año. La verdad es que los electrodomésticos caros como neveras, no los vas a ver a precios atractivos, por lo tanto, no compraría electrodomésticos en este momento”, afirmó.

“Hemos visto especiales de Black Friday hasta para cosas que no tienen que ver como mattresses y ropa, porque se ha convertido en un tema como puede ser el Día de las Madres; ese tipo de estrategia comercial en la que todo el mundo se monta. De hecho, hasta en los vehículos. Hemos visto vehículos con especificaciones de Black Friday”, apuntó.