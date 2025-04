Una visita a la Academia de Ciencias de California, en Estados Unidos, bastó para que la meteoróloga Ada Monzón se animara a dejar su huella en el planeta. Desde entonces, a través de una asombrosa experiencia, ha conectado a más de un millón de ciudadanos con temáticas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Se trata del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, un proyecto que surgió hace unos 15 años, con el objetivo de que la población local tuviese un espacio para disfrutar de las maravillas de la naturaleza, mientras toma conciencia de la importancia de cuidar el medioambiente.

De esa manera, ha inspirado a personas de todas las edades, en un museo que se extiende más allá de los 2,300 pies cuadrados que ocupa en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan. Pero su misión ha llegado a distintas regiones de la isla, con la intención de acercar sus servicios a las comunidades.

Para la reconocida científica, quien es fundadora y presidenta de la Junta de Directores del EcoExploratorio, “el proceso ha sido de mucha satisfacción”.

“El EcoExploratorio surge de una visita que hice al California Academy of Sciences, en 2010, que recién acababa de inaugurar una nueva estructura en San Francisco. Cuando entré a ese lugar, tuve una epifanía y dije: ‘Dios mío, ¿por qué nosotros no podemos tener un lugar así en Puerto Rico donde todos nuestros niños, familias, puedan conectar con la ciencia?’”, relató.

“Ahí sentí ese llamado de que debía hacerlo. A veces, no podemos esperar a que otros hagan las cosas cuando uno identifica una necesidad. Hay que actuar sobre la misma. Así que sentí que debía echar esa bola a correr y cuando llegué a Puerto Rico, rápidamente hice la organización y, comenzamos a trabajar con amigos que me ayudaron en todo el proceso”, recordó.

Así las cosas, llevó su idea al empresario Jaime Fonalledas, quien les brindó un espacio en el principal centro comercial del país, donde se estableció la organización sin fines de lucro en 2014.

“Nuestra misión es poder construir resiliencia a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, esa misión se lleva a cabo a través de múltiples proyectos”, señaló, al mencionar el respaldo de la Universidad Ana G. Méndez para “transformar el espacio en uno de aprendizaje y conexión de la ciencia con la comunidad”.

“Ese espacio ha sido bendecido de tantas formas porque hemos recibido entre 15,000 a 20,000 personas anualmente. Los servicios no se han limitado al espacio de, aproximadamente, 2,300 pies cuadrados del museo, sino que también se dan fuera de Plaza Las Américas en las comunidades, las escuelas, los negocios y las industrias; en dondequiera que nosotros desarrollemos los proyectos o que nos inviten a llevarlos”, sostuvo.

De hecho, el proyecto ha impactado a más de un millón de personas en Puerto Rico mediante talleres y la celebración de ferias educativas, tanto en el centro comercial como en otras regiones, entre otros esfuerzos. Esto, sin contar la plataforma virtual Ciencia virtual y las redes sociales donde se dan charlas accesibles al mundo entero.

“Nosotros ofrecemos la educación informal, no damos notas, sino que brindamos una experiencia y eso es bien importante. Ese ha sido el modelo que hemos seguido a través de los años: trabajar mucho en esas experiencias para que sean lo más transformadoras para que la persona pueda decidir su compromiso con su vida en la tierra que le rodea o con el espacio”, reveló.

En tanto, resaltó el trabajo voluntario que realizan muchas personas, ya que, “los fondos que recibe la organización son dirigidos al servicio que se ofrece en términos de proyectos”.

“Ciertamente, deseamos crecer porque el espacio se queda pequeño en algunas ocasiones, por el máximo de personas que puede atender, pero, realmente, no descansamos en el sueño de tener un espacio más grande. Pero es cuando sea conveniente. No dejamos de intentarlo”, confesó.

Por otro lado, mencionó la celebración de Expo Planeta Digital 2025: Living On and Beyond Earth, en el atrio central de Plaza Las Américas, el cual se llevó a cabo del 21 al 27 de abril, como parte de una subvención recibida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Finalmente, expresó que “no es mi trabajo solamente, el cual hago de manera voluntaria, sino que estoy apoyando y asegurando que todo corra, junto con la junta de directores”.

Agregó que “es un trabajo de mucho amor y de mucha satisfacción. Todas las personas que quieran colaborar, donar, apoyar al museo: nuestras puertas están abiertas. Todos queremos dejar una huella positiva en este mundo”, concluyó.

Para detalles, escribe a info@ecoexploratorio.org o llama al 787-281-9090.

