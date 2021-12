El Colegio Católico San Juan Apóstol se ha posicionado como la institución educativa regional que con mayor éxito ha enfrentado los diferentes eventos que han impacto a Puerto Rico en los últimos años; tales como, el huracán María, los terremotos y la actual pandemia contra el COVID-19. Ante estos tres sucesos tan significativos, el colegio pudo reorganizarse y establecer un plan estratégico para poder recibir a los estudiantes primero que cualquier otro colegio de la región.

En la actual pandemia, se prepararon los salones híbridos para poder ofrecer una educación virtual y presencial así requerida para atender a los estudiantes de una forma rápida y segura. Fue el único colegio que abrió sus puertas durante el mes de marzo 2020, mientras así lo permitió el Gobierno de Puerto Rico y su protocolo salubrista establecido en la institución fue resaltado por medios informativos del país. Esto solo se logró con el compromiso de los maestros, el apoyo de los padres y de los estudiantes, y un excelente equipo de trabajo, todos de categoría cinco estrellas. Todos ellos representan nuestro mayor activo. Además, el personal del colegio elegible está 100% vacunado contra el COVID-19.

Nuevos proyectos educativos y tecnológicos se han atemperado al reto que ha representado la pandemia por el COVID-19. Los protocolos de seguridad se revisan y actualizan según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y del Departamento de Salud.

El colegio ofrece matrícula desde Pre-Pre hasta duodécimo grado. La institución cuenta con cuatro edificios académicos equipados con aire acondicionado en todos los niveles contribuyendo enormemente a mantener un buen ambiente de aprendizaje. Todos los salones desde Pre-Pre hasta duodécimo cuentan con pizarras digitales y acceso a internet. El colegio ha establecido un comedor escolar y una cafetería con un menú de almuerzo de gran aceptación por parte de los estudiantes, mejorando los hábitos alimentarios y la nutrición de estos. Actualmente, el nivel preescolar es el de mayor demanda en el sector por su excelente ofrecimiento académico y sus instalaciones.

Una de las áreas de mayor interés son los Centros de Destrezas del Siglo XXI que fomentan la integración efectiva de la tecnología y el desarrollo de las destrezas que en estos tiempos se nos requiere, tales como: pensamiento crítico, autodirección, creatividad, trabajo en equipo, entendimiento multicultural y comunicación. Estos ambientes cuentan con equipos tecnológicos y manipulativos que se utilizan para explorar y crear productos como solución a los retos que se les presenten a los estudiantes. Una de las estrategias establecidas debido a la pandemia fue el adoptar una nueva modalidad educativa y tecnológica llamada Bring Your Own Device (BYOD) donde los estudiantes pueden llevar sus dispositivos móviles al salón de tecnología y ampliar sus oportunidades curriculares. Los Centros de Destrezas del Siglo XXI atienden a toda la comunidad estudiantil, desde Pre-Pre hasta Duodécimo grado. En sexto grado se desarrolla el Proyecto de Robótica, que fomenta el aprendizaje activo y constructivista, en noveno grado se trabaja con la plataforma STEM (Science, Technology, Engineering and Math) acorde a la sociedad global del siglo XXI. El proyecto de Jóvenes Empresarios se trabaja en el décimo grado, donde pretendemos desarrollar la capacidad empresarial de nuestros estudiantes y en el undécimo grado se prepara a los jóvenes para certificarse en Microsoft Office Specialist. El currículo del Centro de Destrezas del Siglo XXI se fundamenta en los estándares de tecnología de ISTE (International Society for Technology in Education).

Además de las materias básicas y religión, el programa académico ofrece el Currículo Creativo en el nivel preescolar, English Workshop en el nivel elemental y el Programa de Nivel Avanzado en los niveles de intermedia y superior. También tenemos Organizaciones Estudiantiles, Pastoral Juvenil, Sociedad Nacional de Honor, Programa de Bellas Artes, Programa Deportivo, Programa Cíclico y Electivas en el nivel intermedio y superior. En el área deportiva, contamos con más de quince equipos deportivos en las disciplinas de voleibol, baloncesto, pista y campo, fútbol sala y el Club de Ajedrez. También ofrecemos clínicas deportivas para desarrollar a los futuros deportistas.

Según la opinión de los padres y los visitantes, el Colegio se destaca por mantener una planta física hermosa, limpia, ordenada, segura y, particularmente, por estar orientada al servicio continuo. Además, el colegio cuenta con seguridad privada y cámaras de seguridad en todos los edificios académicos y oficinas administrativas.

El equipo administrativo cuenta con un director administrativo, el Dr. Padre Antonio Cartagena Veguilla, Ed.D.; una principal, la Dra. Marie Lozano López, Ed.D. y la administradora del Colegio desde su fundación en el 1992, Wilma Román Torres.

Como recursos de apoyo a los estudiantes, los padres y los maestros, contamos con una Consejera Profesional, una Enfermera Graduada y un Director Espiritual. La Consejera Profesional facilita experiencias educativas relacionadas al mundo ocupacional, desarrollo de destrezas de vida y virtudes humanas, entre otras. La Enfermera Graduada, que además de ofrecer asistencia en primeros auxilios y enfermedades iniciales, promueve clínicas de salud y seguridad a través de charlas educativas y ferias de salud, ha desempeñado una labor extraordinaria en medio de esta pandemia. El Director Espiritual atiende a padres, maestros y estudiantes, y los acompaña, anima y motiva en la fe por medio de la atención individual y las experiencias grupales. La facultad del colegio está altamente cualificada al igual que el personal administrativo. Tanto el personal de custodia y de mantenimiento como las empleadas de comedor mantienen un alto nivel de compromiso con el estudiantado.

El Colegio Católico San Juan Apóstol ofrece servicio para los estudiantes de preescolar a kínder desde las 6:30 a.m. y es el único colegio que extiende su servicio hasta las 3:00 p.m. en horario regular y hasta las 6:00 p.m. en horario extendido. Los padres, los maestros y los estudiantes pueden comunicarse a través de plataformas administrativas y docentes que les mantienen al tanto del progreso académico y actividades deportivas, culturales y religiosas.

Tenemos matrícula abierta con recorridos diarios por cita previa, que pueden solicitar escribiendo a registraduria@colegiosja.com o llamando al 787-743-8266 / 787-747-4302. Búscanos también en nuestras plataformas de Facebook e Instagram.