Pérez Hermanos Cash and Carry es una empresa netamente cayeyana, fundada en 1965 por José “Pepito” Pérez con la colaboración de sus hermanos, Rafael y Luis.

Desde niño, don Pepito manifestó su interés y dominio natural por los negocios. Es así como inicia una senda llena de retos motivados por el bienestar de su familia y la de sus compueblanos.

Desarrollando nuevas ideas, emprende en tiempos de grandes luchas y retos la compra y venta de 75 cajas de manzanas rojas Washington deliciosas, con un estilo que marcó la diferencia.

Como visionario da paso a lo moderno y a lo accesible. Estableció un primer local en el sector Mogote para la venta de frutas y vegetales, luego en el barrio Rincón para ventas al por mayor y, finalmente, en el barrio Montellano de Cayey, actualmente dedicado a la venta de alimentos y distribución a nivel isla.

Visión, compromiso y entrega fue la fórmula de este humilde jíbaro que dedicó tiempo y horas de trabajo ofreciendo acceso y desarrollo con una nueva industria de provisiones, frutas y vegetales para la región montañosa. La evolución de este proyecto se manifestó en los servicios de calidad que, desde Cayey con Cariño, han disfrutado miles de puertorriqueños.

Hoy, más de 150 empleados forman la Gran Familia de Pérez Hermanos, con una amplia oferta de productos, vendedores y distribuidores. Ante la aportación histórica para el desarrollo de Cayey y la celebración de los 60 años de fundación, agradecen el apoyo de todos los suplidores, amigos y empresarios.

“Me siento muy honrado por esta distinción que me otorga la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA. Representa el deber bien cumplido y el logro de un sueño hecho realidad. A mi familia, gracias, a nuestros suplidores, gracias y a la familia extendida de las Empresas Pérez Hermanos, gracias, sin ustedes no hubiese sido posible. Mi respeto a Félix Aponte, presidente de MIDA y a la junta de directores de esta institución pionera y puertorriqueña, de la cual me enorgullece ser socio fundador y expresidente de 1992 a 1993”, expresó el presidente José “Pepito” Pérez.

“Gracias a los compueblanos y hermanos puertorriqueños. Ya son seis décadas de cimientos sólidos y buena cosecha. Seguiremos con paso firme, por el bienestar de todos”, añadió José “Papo” Pérez, vicepresidente.