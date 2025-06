Ricardo Caraballo Padilla, apicultor y agroempresario, cursó estudios de Agronomía en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. En el presente, como presidente y junto a su padre, Reinaldo Caraballo, son los propietarios de Apiarios Caraballo. En 2002, la Cámara de Representantes lo reconoció como agroempresario destacado por su papel en el rápido desarrollo de una agroempresa.

Apiarios Caraballo, Corp. fue organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se incorporó el 12 de noviembre de 2008 como corporación con fines de lucro. En varias fincas del sur de Puerto Rico, cuenta con 60 cuerdas y 600 colmenas donde se dedica a producir, empacar, mercadear y distribuir miel de abeja 100 % pura. La planta de envasado, la cual genera trece empleos directos para Puerto Rico, ubica en el pueblo de Yauco.

El producto principal mercadeado por Apiarios Caraballo es la miel de abeja, bajo la marca El Cafetal. Se encuentra presente hoy día en la gran mayoría de las cadenas de supermercados en la isla. La marca Miel El Cafetal, que es 100 % miel de abeja pura de excelencia y fue inscrita en 1985, la inició su padre mediante un proceso artesanal. En el 2006, ganó el premio de calidad en la Feria Agroalimentaria en España. Cuenta con presencia en el mercado central de Florida en Estados Unidos.

El reconocimiento de la marca ha sido tan exitoso que se creó Apiturismopr, una experiencia agroturística donde los visitantes en la finca pueden aprender de la importancia de las abejas y sus productos. Además, hay nuevos proyectos y marcas por salir.

“Si me preguntaran cuál ha sido la razón del éxito en mi negocio, me puedo aventurar a decir que tiene que ver con mi personalidad, la cual me ha llevado a tener siempre presente tres reglas básicas: ser competente en mi campo de negocio; ser fiel creyente de las alianzas; y nunca perder el lado humano en las relaciones de negocios”, destacó Caraballo.