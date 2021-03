Aunque el diseño de interiores es su pasión, desde su llegada en el 2005 como administradora de Yaras Corp., Saray López ha sido pieza clave en el éxito de la empresa fundada por su esposo en el 2000, Roberto Fuenmayor.

Lo que comenzó como una empresa dedicada a la reparación de carritos de compra, es hoy la primera y única planta de manufactura de carritos de compra del Caribe, además de diversificar sus servicios con la renta y venta de ruedas industriales, equipos de carga de todo tipo, como: pallet trucks, forklifts y ucarts, entre otros.

Uno de los logros que más enorgullece a López es haber sido parte de la creación de Valero Inc. -nombre que viene de la unión de los nombres de sus hijos, Valentina y Roberto-, como una compañía independiente de Yaras Corp.

Desde el 2017, Valero Inc. ha evitado que más de 80,000 carritos vayan al vertedero, logrando un ahorro de hasta el 50 % en costos a los dueños de supermercados. Además, cuenta con su propia línea de carritos de compra con el sello Hecho en Puerto Rico.

“He podido encontrar mi espacio y mi lugar en Yaras y en Valero. Amo cada vez que escucho a Roberto hablar de un sueño nuevo, ver cómo eso lo vamos formando como un rompecabezas. Entre nosotros no hay competencia. El mismo respeto que yo le doy a él, él me lo da a mí. La verdad es que hemos hecho un buen team y creo que es porque está basado en el respeto, estamos claros en quiénes somos y en lo que queremos lograr en la compañía, sin competencias”, estableció Saray López, cuyo nombre al inverso inspira el de Yaras.

López, quien en el 2020 fue incluida en la lista “40 Under 40” de Caribbean Business y reconocida por ser ejemplo de una mujer líder en la industria en Puerto Rico por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, logró traer a Puerto Rico el año pasado la tecnología exclusiva antimicrobial powder coating, como respuesta a las preocupaciones de la industria generadas por la pandemia.

Desde principios de este año, la empresa incluye un recubrimiento galvanizado a la estructura metálica de los carritos de compra, proveyendo una mayor protección contra los agentes químicos utilizados por los supermercados y tiendas debido a las medidas extremas de higiene y desinfección antiCOVID-19.