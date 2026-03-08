Aunque pensó que estudiaría una carrera asociada a la música y el arte, dos de sus grandes pasiones, Jennifer Caraballo Robles, se encaminó por el marketing, guiada por una mentora que le ayudó a definir su misión profesional.

En aquel tiempo, la hoy vicepresidenta de mercadeo en Northbridge University, se preparaba académicamente en educación especial, sin sospechar que, años después, se convertiría en estratega de una institución educativa.

Nacida en Nueva Jersey y criada en Bayamón, Jennifer creció con su padre y cuatro hermanos, ya que su madre falleció a consecuencia del cáncer, a la edad de 45 años.

De hecho, la experta en mercadeo tiene una gemela idéntica y, “cuando estamos en la calle, todo el tiempo nos confunden”.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos cinco hermanos. Mi mamá murió cuando yo tenía nueve años. Fue una lucha bien bonita, pero a la misma vez fue muy duro, porque nos criamos solitos. Gracias a Dios, todos salimos muy bien”, relató la hija de Herminia e Iván.

Así las cosas, su trayecto laboral comenzó a los 17 años, “en Sears de Bayamón. Allí tuve una jefa superchula. Ella me empezó a involucrar en las promociones de la tienda y, eso me inspiraba mucho”, contó.

Como parte de su historia profesional, laboró para una institución bancaria en donde conoció “a una mentora increíble, la licenciada Myriam Ramos que, era abogada, y vicepresidenta de mercadeo”.

“Me deslumbraba ella y lo que hacía en su trabajo. Me llamó para ser su ayudante. Yo estaba estudiando educación especial, pero ella me inspiró a estudiar mercadeo porque, desde muy joven, me encantó el marketing, pero me fascinaban las empresas”, reveló la egresada de NUC University, donde completó su maestría en planificación y estrategia.

Dos décadas después de trabajar en la institución bancaria, entre otros espacios laborales, Jennifer tomó una decisión determinante en cuanto a su futuro profesional.

“Cuando nació la niña, entendí que debía estar un tiempo con ella. Como no me crié con mi mamá, para mí era importante convertirme en una figura presente para mi hija y eso hice. Así fue por cuatro años”, relató.

“Esto, con la suerte de que ya me conocían en la industria y me llegaban muchos proyectos buenos. Afortunadamente, tuve como nueve proyectos, todos diversos. Muchos de estos eran startups. Pero trabajaba a medio tiempo”, agregó.

PUBLICIDAD

Sin esperarlo, apareció una oportunidad que cambiaría por completo su trayecto laboral: el Instituto de Banca y Comercio.

“Me lancé con fe, no tenía expectativa. Realmente, no pensé que me iba a gustar, pero siento mucho amor y respeto. Ahí llevo 10 años. Fui directora de mercadeo y luego vicepresidenta de mercadeo, con mucho orgullo”, expresó.

Actualmente, la empresa educativa se llama Northbridge University “desde hace un mes. Nos llamábamos NUC University y, antes de eso éramos National University College”.

“He visto toda la evolución y he sido responsable de muchos de sus nombres, incluyendo el cambio de nombre. Esto desde el pensamiento hasta su creación, de crear esa insignia, lo que representa y, de verdad, es una gratificación enorme”, expuso.

Al asegurar que su vida personal y profesional es caracterizada por la planificación, la ejecutiva de 53 años confesó que, detrás de sus triunfos, hay una gran dosis de fe que le ha llevado a cumplir con su propósito en este mundo.

“Me define la planificación. Primero, considero que soy una persona de fe que puedo impartir eso, incluso, como profesional. Pero sé que estoy aquí con un propósito”, afirmó.

En tanto, confesó que parte de su éxito profesional se lo debe a estar rodeada de un equipo de personas con las capacidades para planificar y ejecutar tareas complejas.

“Cuando estás en el puesto que ocupo, la clave es tener un grupo de gente capaz. Yo puedo planificar cosas sumamente complejas porque cuento con gente que sabe; tenerlos aquí me da una tranquilidad brutal. Para mí, eso es el éxito”, expuso.

“Yo me dejo guiar por mi instinto. Soy la persona que quiero ser, tanto en el aspecto personal como en el trabajo. Pero hay que ser genuinas. Eso significa que, a veces no vas a encajar con lo que la gente cree, pero te va a ayudar”, afinó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.