En el marco del evento Mujeres destacadas en la Salud 2026, organizado por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en el Hilton Garden Inn San Juan, se reconoció la sobresaliente trayectoria de la Lcda. Ana Beatriz Torres Hernández, directora ejecutiva de Grace Health Puerto Rico, galardonada con el Premio Ruby Rodríguez.

Desde 2019, bajo su liderazgo, Grace Health Puerto Rico ha fortalecido y ampliado sus servicios paliativos y de hospicio, alcanzando cobertura en toda la isla y consolidando su presencia con oficinas físicas en San Juan, Mayagüez y Ponce. Su gestión se ha distinguido por la innovación, la excelencia y un profundo compromiso con las familias puertorriqueñas, impactando a cientos de pacientes que enfrentan enfermedades críticas.

Como parte de Ascend Health, sistema con más de 30 años de experiencia y presencia en seis estados y Puerto Rico, la organización forma parte de la National Hospice and Palliative Care Organization, fortaleciendo así sus estándares de calidad.

Entre sus iniciativas destacan el Programa Paliativo, que brinda apoyo a personas con enfermedades graves mediante el control de síntomas y efectos secundarios tanto de la enfermedad como de su tratamiento. Asimismo, resalta el innovador programa Momentos Grace, que integra intervenciones libres de costo como realidad virtual, aromaterapia y hand casting, creando experiencias significativas para pacientes y sus familias.

“La vida se compone de momentos y en Grace Health conocemos el valor de crear aquellos que nunca se olvidan con amor y empatía”, expresó la Lcda. Torres Hernández, reafirmando su compromiso de acompañar con dignidad y humanidad cada proceso de salud.