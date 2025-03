En nuestra sociedad existe el conocimiento general de la menopausia y quizás algunos de sus síntomas. Sin embargo, hay muchas dudas y conceptos erróneos sobre este proceso natural por el cual pasa toda mujer. La perimenopausia es la etapa de transición que precede a la menopausia, marcando el inicio de cambios hormonales significativos en las mujeres. Esta fase comienza varios años antes de la menopausia y se caracteriza por una serie de síntomas físicos y emocionales que varían en intensidad.

Durante la perimenopausia, las fluctuaciones en los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona causan una variedad de síntomas que pueden comenzar desde los 30 a 44 años y la menopausia ocurre normalmente entre las edades de 45 a 55 años, con una edad promedio de 51 años en nuestra población. Por lo general, las mujeres experimentan cambios en el ciclo menstrual, con menstruaciones más cortas y ciclos más largos, sensación de calor súbito, conocidos comúnmente como sofocones, sudoraciones nocturnas y baja energía. También surgen cambios en los patrones de sueño, como insomnio o dificultad para mantenerse dormida, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad o depresión. Del mismo modo, la vida sexual puede tener cambios como la disminución del deseo sexual y la incomodidad durante las relaciones sexuales debido a la resequedad vaginal.

Además de evaluar los síntomas, existen pruebas de laboratorio para medir los niveles de las hormonas estrógeno, progesterona y testosterona, así como la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Un nivel elevado de FSH es un indicativo de que la mujer está en la perimenopausia. Otras pruebas incluyen el panel de lípidos para evaluar el riesgo cardiovascular asociado con la disminución de los niveles de estrógeno. Asimismo, se llevan a cabo pruebas de función de la tiroides (TSH), ya que hay síntomas en común en pacientes que tienen condiciones en la tiroides y la menopausia.

Existen varios tratamientos para aliviar los síntomas de la perimenopausia, como los tratamientos hormonales y los no hormonales. Entre los hormonales se encuentran la terapia de reemplazo hormonal con progesterona, estradiol o testosterona. Los tratamientos no hormonales son opciones adecuadas para aquellas personas que prefieren evitar la terapia hormonal o que tienen contraindicaciones. Para estos casos, hay alternativas no hormonales aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para síntomas vasomotores o sofocones. También, un régimen de ejercicios con resistencia y una dieta saludable pueden ayudar a disminuir los síntomas. Existen, igualmente, tratamientos locales vaginales para los síntomas de resequedad vaginal y síntomas urinarios de la menopausia, que se conocen como síndrome genitourinario de la menopausia. Para este, hay opciones hormonales como cremas y anillos de estradiol, o no hormonales como lubricantes a base de agua y ácido hialurónico vaginal.

La perimenopausia y la menopausia pueden causar un efecto severo en la calidad de vida de una mujer. Es por esto por lo que cada paciente debe evaluarse con su ginecólogo para orientarse y poder decidir cuál es la mejor alternativa para aliviar sus síntomas de manera segura.

La autora es ginecóloga general de la Clínica de Ginecología del Hospital Auxilio Mutuo San Pablo, en Bayamón.