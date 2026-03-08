Crecer bajo el modelaje de una madre que se abrió paso en una industria dominada por hombres y, aun así, plasmó su huella con un liderato empático y firme, es la imagen que llega a la mente de Desiree Texidor López, al compartir su visión de lo que representa una mujer trabajadora.

La gerente de mercadeo de Arcos Dorados para Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI), aseguró que, de su progenitora, Blanca López, aprendió a cumplir con sus obligaciones y a no permitir que los roles impuestos por la sociedad definan su potencial para lograr sus mayores anhelos.

PUBLICIDAD

A sus 38 años, Desiree lidera un equipo de 10 profesionales que, a diario dan la milla extra, mientras maneja un abanico de temáticas que van desde estrategias en ventas, planes de mercadeo, lanzamiento de productos y, acercar la marca McDonald´s a la comunidad.

Esto en una empresa multinacional que posee 94 establecimientos en el archipiélago borincano y otros cinco en USVI, para la cual labora desde el 2021, cuando se atrevió a dejar su zona de comodidad para explorar otro campo que le ha brindado una enorme enseñanza.

La también hija de Gabriel Texidor que, falleció hace unos años, confesó que, “mi papá era el jefe, como le llamaban en la compañía (de seguridad), pero sabían que la cabeza detrás y quien mandaba era mi mamá”.

“Mi mamá nos enseñó a dar siempre un poco más, tratar de ser mejor persona cada día y de que, puedes lograr todo lo que te propongas en la vida. Ahora cuando lo veo, es el referente que yo tengo de una mujer profesional; una mujer que no dejó que los roles que se imponen, desde el punto de vista social, te definan”, relató.

Aunque en algún momento de su adolescencia coqueteó con estudiar Medicina, se dejó llevar por su pasión de comunicar y establecer estrategias pues, “siempre fui bien creativa”.

Por eso, obtuvo un bachillerato en Comunicaciones con concentración en Publicidad y “una concentración menor en Relaciones Públicas” de la Universidad del Sagrado Corazón.

En tanto, señaló que, la vida personal y profesional no son aspectos separados, sino que, “inevitablemente, se mezclan, pero el balance está en establecer límites cuando hay que hacerlo”.

PUBLICIDAD

“Mi profesión es parte de lo que soy. La pasión por lo que hago todos los días, se transmite, también, a la pasión con la que vivo la vida; a las cosas que hago con mi familia que son los primeros en apoyarme”, expresó la esposa de Alejandro García.

Uno de los retos que enfrentó en el plano personal, hace cinco años, “fue cuando tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, estaba sobrepeso y, lo hice para mejorar mi salud”.

“Por muchísimos años, yo pensaba que no tendría la disciplina para hacer el cambio. En el proceso, descubrí a una persona completamente diferente, disciplinada, enfocada y dispuesta a abrazar esa incomodidad que uno tiene durante los procesos de cambio”, reveló.

“A nivel profesional, cuando decidí venir a Arcos Dorados, yo estaba en un punto de mi carrera en el que estaba cómoda, trabajaba en la banca, tenía un trabajo estable, todo me iba bien. Pero cuando cambié de trabajo, pude entrar a una industria que no conocía”, sostuvo.

Eso la llevó a desarrollar paciencia y claridad en sus metas.

“Cuando miro hacia atrás, puedo constatar que soy una persona completamente diferente, más paciente, pero, sobre todo, más clara en cómo uno pone esas metas y cómo uno trabaja para poder cumplirlas y, cómo esa incomodidad en el proceso es lo que te lleva a resultados”, expuso.

“En la incomodidad es cuando mejor me siento porque sé que estoy evolucionando. Yo uso mucho la frase: Progress over perfection. A veces, uno quiere hacerlo todo de cantazo y cuando vienes a ver, lo vas logrando de poquito en poquito”, señaló.

PUBLICIDAD

Al contestar qué le diría a su niña interior, expresó: “Que siga haciendo experimentos y que confíe mucho más en su intuición”.

“En el camino, uno se deja llevar por lo que uno cree que los demás esperan de uno en cualquier ámbito. Así que le diría que, no tenga prisa por demostrar quién es. Esa energía que uno lleva, que es única de cada persona, es la que siempre brilla”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.