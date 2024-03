The Mall of San Juan honra a la mujer trabajadora en su día y se une a la lucha contra la violencia de género The Mall of San Juan quiere celebrar a la mujer en su día por lo que, durante el día de hoy, el centro comercial está otorgando un obsequio a las damas

En honor al Día Internacional de la Mujer, The Mall of San Juan se complace en reconocer y celebrar el invaluable papel de las mujeres en su comunidad ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD En honor al Día Internacional de la Mujer, The Mall of San Juan se complace en reconocer y celebrar el invaluable papel de las mujeres en su comunidad, especialmente aquellas que trabajan incansablemente en las tiendas del centro comercial, así como sus visitantes. Como parte de su misión de reconocer a las mujeres laboran en el centro comercial, la gerencia del centro comercial visitará cada una de las tiendas para entregar un pequeño detalle como muestra de aprecio y admiración a su arduo trabajo y dedicación. Además, aprovecharán la ocasión para unirse a la lucha contra la violencia de género, reafirmando su compromiso con esta causa tan importante. Acompañan este gesto de aprecio con una tarjeta informativa que promueva la concienciación, orientación e información sobre recursos de apoyo para aquellas mujeres que puedan estar atravesando por situaciones de violencia. PUBLICIDAD En el marco del Mes de la Mujer, la gerencia de The Mall of San Juan ha expresado firmemente que no se puede celebrar y reconocer la lucha de la mujer sin enfrentar las realidades que muchas mujeres resisten a diario en nuestro país. “Queremos ser parte de la solución, promoviendo un mensaje de amor y respeto hacia todas las mujeres, especialmente hacia aquellas que trabajan a diario en nuestro Centro Comercial, así como aquellas que nos visitan”, expresó Marnie Marquina, gerente general del centro comercial. “Es fundamental que como sociedad fomentemos un ambiente donde a las mujeres se les trate con amor y respeto en todo momento. Es por ello que nuestro mensaje en este mes es claro y directo: “Solo Amor para Ti, Mujer”. “Nos comprometemos a promover la igualdad de género, a apoyar a las mujeres en sus luchas y a trabajar activamente para ayudar a erradicar la violencia de género en todas sus formas. Queremos que cada mujer se sienta valorada, respetada y segura en nuestro centro comercial y en nuestra sociedad en general. Hemos implementado políticas de seguridad que brindan apoyo, así como alianzas de comunicación para llevar este mensaje y ofrecer información de recursos de ayuda”, finalizó Marquina. Como parte del compromiso continuo, The Mall of San Juan seguirá facilitando información de recursos como lo son el Comité PARE que busca establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de atención a las víctimas. También, The Mall of San Juan quiere celebrar a la mujer en su día por lo que, durante el día de hoy, el centro comercial está otorgando un obsequio a las damas que visiten el Centro de Servicio al Cliente, mientras duren. Para obtener más información sobre las actividades que tendremos en el Mes de la Mujer, acceda a themallofsanjuan.com. Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media .