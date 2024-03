A lo largo de sus casi 30 años de historia, el bufete Schuster LLC. | Littler se ha destacado como una de las oficinas líderes de los derechos del empleo y legislación laboral en Puerto Rico. Sin embargo, al mando de seis socias, Schuster se posiciona como la única firma de su entorno en ser dirigida por mujeres. Esto le arroja un matiz distintivo, en comparación a otros bufetes que, a pesar de reconocer un evidente progreso en participación y liderato femenino, aún se sitúan como espacios predominantemente masculinos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado mundialmente cada 8 de marzo, las licenciadas Lourdes Hernández Venegas, Mariela Rexach Rexach, Shiara Diloné Fernández, Érika Berríos Berríos, Elizabeth Pérez Lleras y Anabel Rodríguez Alonso asumieron la encomienda de realizar un conversatorio con el propósito de trazar la cronología de eventos históricos que han impulsado e impactado las políticas públicas dirigidas a proteger y expandir los derechos de las mujeres.

Bajo el lema “Women’s History Month From then to Now” (en español, “Mes de la Historia de la Mujer, desde antes hasta el presente”), el Hotel Loft de Condado será sede de este evento para la clientela de Schuster LLC. | Littler y promete abarcar “lo que ha estado ocurriendo en el mundo, los factores culturales e históricos que han promovido la creación de ciertas leyes que benefician a las mujeres desde 1920 hasta ahora”, afirmó la licenciada Hernández Venegas. El evento, agregó, explicará los comienzos del derecho al voto, las leyes en contra del hostigamiento sexual, las leyes para la lactancia y las dirigidas a proteger a las madres trabajadoras y las políticas en contra de la violencia de género, entre otros hitos, eventos y los movimientos sociales que han catapultado estas leyes.

A estos efectos, esta línea del tiempo comenzará con la lucha por el derecho al voto para la mujer a comienzos del siglo XX. La década de los años veinte sirvió como escenario para la lucha sufragista, la cual acarreó una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América en 1920 para prohibir el discrimen al derecho al voto por motivo del sexo.

La presentación seguirá hacia los años cuarenta, cuando la Segunda Guerra Mundial y, en Puerto Rico, la Operación Manos a la Obra catapultaron la necesidad de emplear e integrar más mujeres al campo laboral debido al éxodo de hombres para fungir en las fuerzas armadas.

La cronología continuará a las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta en atención a la protección de los derechos civiles, la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras legislaciones federales que comenzaron a atender el discrimen por razón de embarazo, entre otros importantes cambios en la política pública federal y estatal.

La historia culminará con los movimientos arraigados en los años dos mil desde el crisol del sexo y el género, con particular atención a las políticas de hostigamiento sexual centrado en el contexto del movimiento “Me Too”, desde donde miles de mujeres denunciaron prácticas de acoso, abuso y hostigamiento sexual en una multiplicidad de esferas laborales. Asimismo, destacarán nuevos cambios en las leyes de lactancia, violencia de género, paga igualitaria, protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en el empleo y mucho más.

Por su parte, la licenciada Rexach Rexach, anticipó que la actividad servirá para abordar sobre las políticas de Puerto Rico, lo cual designó como una “jurisdicción de vanguardia”. Sobre este particular, dijo “cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico, esta reconoció los derechos de las mujeres, los derechos de las personas negras y amplificó la prohibición de discrimen, lo que no existe en la constitución federal”.

Asimismo, la licenciada Rexach Rexach reconoció que nuestra jurisdicción es una sobrelegislada, lo que puede crear desfases entre los objetivos de los proyectos de ley y su implementación. Por ello, las socias procurarán desglosar estos retos en el ambiente del derecho laboral y fomentar una discusión fructífera sobre el tema.

A sabiendas de la importancia de identificar los retos sistémicos que enfrentan las mujeres en la cotidianeidad, la licenciada Diloné-Fernández resaltó que el evento servirá como plataforma para “no solo reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos”, sino también para contextualizar los motivos que dan paso a estas leyes y cómo se crean en reacción a eventos y movimientos sociales que reclaman la urgencia de imponer ciertos cambios y protecciones. “Es sumamente importante entender, desde la evolución de estas leyes, cómo hemos ido avanzado, lo que nos va a ayudar a identificar las brechas y los obstáculos para, de alguna manera, continuar luchando con los problemas de desigualdad de género”, aseveró Diloné-Fernández.

Por otro lado, el evento “buscará inspirar”, indicó Elizabeth Pérez Lleras. “Necesitamos más visibilidad en la legislatura… tenemos que hacernos más visibles porque la realidad es que es sorprendente que se creen legislaciones pensadas y dirigidas para nosotras por personas del sexo opuesto. Nos toca inspirar a nuestros clientes y ala matrícula que nos sigue para idear y conversar sobre cómo nuestro público puede ser portavoz de estos cambios que tanto necesitamos”, sostuvo la licenciada y socia.

A estos fines, esta interacción directa entre Schuster LLC. | Littler y su clientela se prestará para entablar un diálogo no solo “sobre el porqué de las leyes sino cómo ellos [los clientes], desde sus espacios de trabajo, pueden adelantar y complementar las leyes, creando ambientes de trabajo más flexibles, empáticos y considerados con los empleados y, más aún, con las empleadas mujeres”, puntualizó la licenciada Érika Berríos Berríos. A su juicio, este es el primer paso para generar una conciencia que parta desde el apoderamiento para lograr la equidad de género.

Aunque el evento es motivado por el Día Internacional de la Mujer, las socias del bufete Schuster LLC. | Littler normalmente comparten contenido legal y educativo en sus redes sociales y plataformas web para el beneficio del público general. La periodista es colaboradora de Suplementos.