La ruta del expreso 834 de Guaynabo muestra algunas de las destacadas cualidades de este pueblo del área metropolitana: la belleza del campo, la variedad en la oferta culinaria y la posibilidad de disfrutar en familia. Por eso, por segundo año consecutivo, Guaynabo celebra el Pa’l Campo Culinary Fest, un evento que no solo rinde homenaje a la tradición gastronómica de la zona rural del municipio, sino que también se consolida como una herramienta estratégica para el desarrollo económico local.

El evento se llevará a cabo el domingo 18 de mayo, desde las 12 del mediodía. Ese día, el expreso 834 se transformará en una ruta en la que se unirán los sabores, la música y los elementos de la cultura puertorriqueña. para completar, la oferta artística estará encabezada por Luis Enrique, Hermes Croatto, Limi-T 21, La Banda Algarete, Willito Otero, Zakandela y el grupo infantil Atención Atención.

Algarete ( Suministrada )

A esto se suma la oferta gastronómica de negocios locales, entre los que se encuentran Strong & Happy Lemonade, Kuerito Station, El Tropicaleo, Cuela Coffee Shop, La Estrella del Norte, El Guaynabito, Antojitos de la Montaña, La Frontera Tacos y Tripletas On The Go. También participarán La Brújula PR, Limonadas del Tío Freddie, Caterina’s, Lechonera El Paso, Tacomiendo, El Piragüero, Barrio Pizzería, Dipea Wings, Montano Food & Beverage Inc., Papelón con Lima y Tijuana’s Bar.

Según el alcalde Edward O’Neill Rosa, este festival se convierte en “una mano amiga” para los comerciantes de la zona rural del municipio.

“Este evento sirve para promoverlos a ellos. También, indirectamente, mientras más yo siga promoviendo ese negocio, más se sigue visitando, y va a haber un impacto a largo plazo”, explicó el primer mandatario de Guaynabo.

Atención Atención ( Suministrada )

Para esta segunda edición del Pa’l Campo Culinary Fest, observó un crecimiento en la cantidad de negocios que decidieron participar, lo que O’Neill Rosa describió como un reflejo del deseo de los comerciantes locales de seguir promoviendo sus negocios. Esto, afirmó, redunda en una economía más saludable para el pueblo.

Un impulso para los negocios del campo

Para los pequeños comerciantes, el festival representa una oportunidad única de visibilidad. En muchas ocasiones, estos negocios —chinchorros, cafetines, quioscos y barras— carecen de los recursos para darse a conocer.

“Hay negocios que son de bebidas, que son muy buenos y acogedores, pero no tienen esa mano amiga que les ayude a promoverse para que la gente llegue. Eso es lo que está haciendo el Culinary Fest: llevar al campo a más clientes para que conozcan esos negocios”, explicó el alcalde.

Limi-T 21 ( Suministrada )

El éxito de la primera edición dejó huella. Comerciantes que participaron en el evento reportaron un aumento en las visitas en los meses siguientes. Y no solo ellos se beneficiaron, pues los residentes de la zona también redescubrieron su entorno.

“La gente del mismo campo va promoviendo entre los que no sabían que esos negocios estaban abiertos. Así se promueven ellos mismos unos a otros”, añadió el ejecutivo municipal.

O’Neill Rosa hizo énfasis en que la invitación al evento ha estado abierta a todos los comerciantes que deseen formar parte de este. A todos se les hizo el acercamiento para participar.

“Fuimos a todos los negocios, y quien quiso participar, participó. Se visitó a todos. O sea, aquí yo no escojo a ninguno. Hay unos que no tienen tanta empleomanía como para atender el negocio y el Culinary Fest, pues no van; pero hay otros que aceptan el reto. La gran mayoría volvió. ¿Qué quiere decir esto? Que el Culinary Fest es un éxito, y ya ha tenido más éxito su negocio también”, opinó.

Hermes Croatto ( Suministrada )

Cabe destacar que este evento, enfocado en los comercios ubicados en el sur de Guaynabo, se complementa con uno similar que se celebra en la avenida Esmeralda y que da visibilidad a los negocios del norte del municipio.

“Hacemos dos culinary fests: el de la avenida Esmeralda y este otro, para neutralizar todo; que sea norte y sur, para cubrir toda el área de Guaynabo. El objetivo es claro: impulsar el comercio, sí, pero también fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Si yo mantengo un pueblo unido, como dice el lema, ‘jamás será vencido’”, aseguró el alcalde.

Para O’Neill Rosa, ambos eventos representan una forma de mantenerse conectado con los ciudadanos y de fomentar el bienestar emocional y social de las familias guaynabeñas. Porque, aunque la comida es la protagonista, el Pa’l Campo Culinary Fest ofrece una experiencia completa que incluye una agenda artística con espectáculos tanto para adultos como para niños, fomentando un ambiente familiar y multigeneracional. Además, el evento contará con la participación de artesanos locales.

“Vamos a impulsar un poco más la economía en cuestión de artesanía, lo que es la tradición de Guaynabo”, explicó O’Neill Rosa.

Willito Ortega ( Suministrada )

Una cita llena de sabor

El lugar para celebrar este evento no fue escogido al azar. Según el alcalde, muchos guaynabeños atraviesan ese expreso para llegar a negocios que, aunque están cerca, muchas veces pasan desapercibidos.

“Es un sitio más fresco, más en el campo. Es acogedor, céntrico y fácil de llegar. Todo el mundo puede llegar allí a participar”, describió O’Neill Rosa.

El cierre del tramo del expreso 834 para el evento está previsto desde las 12:00 p.m., con disponibilidad de estacionamientos cercanos y un sistema de movilización para trasladar a los asistentes cómodamente.

Sabrosa experiencia

Una variada selección de spots locales compartirán lo mejor de su menú:

Cuela Coffee Shop

Kuerito Station

Lechonera El Paso

Caterina’s

La Estrella del Norte

La Frontera Tacos

Papelón con Limón

Strong and Happy Lemonade

El Piragüero

Las Limonadas del Tío Freddie

La Brújula PR

El Tropicaleo

Montano Food and Beverage

Tacomiendo

Tijuana’s

El Guaynabito

Antojitos de la Montaña

Tripletas On The Go

Dipea Wings

Barrio Pizzería

Tus artistas favoritos en tarima

1:00 p.m. - Zakandela

2:00 p.m. - Atención Atención

3:00 p.m. - Hermes Croatto

4:30 p.m. - Willito Otero

6:00 p.m. - La Banda Algarete

7:30 p.m. - Limi-T 21

9:00 p.m. - Luis Enrique

¿Dónde podrás estacionarte?

Habrá estacionamientos con servicio de transportación libre de costo, disponible entre las 11:00 a.m. y las 10:00 p.m. Los puntos designados son:

l Iglesia Monte Sion

l La Ceiba

l Centro Operacional de Guaynabo

l Iglesia Discípulos de Cristo

l Parque Moisés García, Barrio Mamey I

l Parque Evelio Rivera, Barrio Camarones

l Complejo Pedro López García, Barrio Río

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.