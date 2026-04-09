El próximo miércoles, 15 de abril de 2026 vence el plazo para la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos.

Aunque los contribuyentes tienen la opción de solicitar una prórroga para extender el término de presentación, una preparación adecuada del periodo contributivo es la mejor manera de reducir costos, evitar gastos adicionales y minimizar sorpresas que puedan causar intranquilidad.

Dentro del proceso de formación y crecimiento en nuestra sociedad, los asuntos contributivos son casi temas tabúes, percibidos como altamente técnicos y de difícil acceso. Sin embargo, debemos entender que todos tenemos la obligación de contribuir a los servicios que se ofrecen en nuestro país mediante el pago de contribuciones que gravan nuestras riquezas y nuestros ingresos. Por lo tanto, todo ingreso generado por servicios o bienes está sujeto al pago de la contribución sobre ingresos.

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CPA Juan Carlos Vázquez ( Suministrada )

Aunque la evasión contributiva es un delito tipificado en el Código de Rentas Internas, la omisión o el incumplimiento en la radicación o el pago tardío de contribuciones conlleva la acumulación de intereses, recargos y penalidades adicionales.

La planificación comienza con un registro preciso de los ingresos generados durante el año natural, que corresponde al periodo contributivo de un individuo, así como de los gastos incurridos para generar esos ingresos. Desde salarios, dividendos, intereses, ventas, servicios, rentas, regalías, distribuciones, herencias, pensiones de retiro, hasta la venta de bienes inmuebles, acciones y/o propiedades, todo tipo de ingreso tiene una implicación contributiva que afecta tu presupuesto.

El ejercicio primario es una provisión de impuestos que le ayuda a recrear el cómputo contributivo utilizando la información financiera recopilada durante el año en curso, y que puede ser modificada de acuerdo con las circunstancias y hechos que afecten sus finanzas. Esta provisión de impuestos le permite proyectar un estimado de la futura responsabilidad contributiva una vez concluya el año natural correspondiente.

El Código de Rentas Internas establece los requisitos para que un contribuyente realice pagos de contribuciones estimadas. Más allá de evitar la penalidad por falta de pago, estas contribuciones le ayudan a balancear su flujo de efectivo y a no verse en la posición de tener que desembolsar una cantidad significativa al momento de la radicación de la planilla.

Conocer las deducciones y créditos disponibles es clave para optimizar tu responsabilidad contributiva. Mantente informado sobre las deducciones permitidas por la ley, como los gastos relacionados con educación, salud, donaciones caritativas o inversiones en negocios y propiedades. Asimismo, identifica los créditos contributivos aplicables, ya que estos permiten reducir directamente el monto de impuestos a pagar.

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La planificación anticipada de estas deducciones y créditos te ayuda a aprovechar al máximo los beneficios legales y a disminuir la carga fiscal de manera eficiente.

Incluso, si te dedicas a algún negocio o industria en Puerto Rico, podrías ser elegible para un decreto contributivo que te otorgue tasas de contribución preferenciales sobre operaciones calificadas.

Mantener fondos reservados durante el año es una estrategia fundamental para garantizar liquidez al momento de cumplir con tus obligaciones contributivas. Destina un porcentaje de tus ingresos a una cuenta separada exclusivamente para el pago de impuestos, de manera que tengas disponibles los recursos necesarios cuando llegue el momento de radicar la planilla. Este hábito previene sorpresas financieras, evita la necesidad de realizar desembolsos urgentes y facilita que el pago de la contribución se realice de manera completa y puntual, reduciendo el riesgo de intereses, recargos o penalidades.

Desarrollar y mantener una relación de confianza con un contador público autorizado (CPA) o profesional en impuestos es fundamental para una planificación fiscal eficiente y segura. Este profesional puede ayudarte a interpretar correctamente las leyes contributivas, identificar deducciones y créditos aplicables, y planificar pagos de contribuciones estimadas de manera adecuada. Además, contar con un experto de confianza permite recibir orientación personalizada ante cambios en tus ingresos, inversiones o circunstancias financieras, minimizando los riesgos de errores, sanciones o contingencias fiscales. Una relación sólida con un CPA facilita la toma de decisiones financieras informadas y te brinda tranquilidad al momento de cumplir con tus obligaciones contributivas.

Como contribuyente, es fundamental actuar con honestidad y reportar la totalidad de tus ingresos, sin intentar omitir información para obtener beneficios inmediatos, como pagar menos impuestos o calificar más fácilmente para un préstamo.

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Las prácticas de evasión o manipulación pueden parecer ventajosas a corto plazo, pero a la larga conllevan riesgos significativos, incluyendo auditorías, intereses, recargos, penalidades e incluso consecuencias legales graves.

Mantener la transparencia y la integridad en tu manejo contributivo protege tus finanzas, tu reputación y te permite construir una base sólida para tu estabilidad económica a largo plazo.

De necesitar asistencia para preparar su planilla, recomendamos que consultes con un especialista registrado en el Departamento de Hacienda o con un contador público autorizado (CPA).

El autor es colaborador del Colegio de CPA.