A medida que se acerca el período contributivo, muchas personas comienzan a evaluar alternativas para reducir sus contribuciones mientras fortalecen su futuro financiero. Entre las opciones más efectivas y accesibles se encuentra la cuenta de retiro individual, mejor conocida como IRA.

Una IRA es una herramienta de ahorro diseñada para ayudarte a construir un fondo para el retiro con beneficios contributivos. Dependiendo del tipo de cuenta, las aportaciones que realizas pueden ser deducibles de tu ingreso, y el dinero que se acumula crece sin tributar hasta el momento en que se retira. En otras palabras, es una forma de ahorrar hoy y diferir el pago de contribuciones para el futuro.

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CPA Gil Goytía ( Suministrada )

Este año trae una excelente noticia para quienes buscan maximizar ese beneficio: el límite de aportación aumentó. Anteriormente, un individuo podía aportar hasta $5,000 al año, pero ahora el máximo asciende a $7,000.

En el caso de parejas que rinden planilla conjunta, el límite combinado pasó de $10,000 a $14,000, permitiendo hasta $7,000 por cada cónyuge. Este cambio abre la puerta a un mayor ahorro con el mismo objetivo contributivo.

Lo más importante es que estas aportaciones, dentro de los límites establecidos, pueden ser deducibles del ingreso bruto ajustado. Esto significa que no solo estás ahorrando para tu retiro, sino que también podrías reducir la cantidad de ingresos sobre la cual pagas contribuciones en el presente.

Cualquier persona que genere ingresos por salarios, servicios profesionales o trabajo por cuenta propia puede establecer una IRA, siempre que no haya cumplido los 75 años al cierre del año contributivo.

Incluso, en el caso de matrimonios, uno de los cónyuges puede aportar a una cuenta a nombre del otro, aunque este no tenga ingresos propios, lo que representa una ventaja adicional para la planificación financiera familiar.

Otro aspecto importante es que puedes contribuir a una IRA aun cuando participes en un plan de retiro, como un 401(k), lo que permite complementar tu estrategia de ahorro y diversificar tus alternativas.

Al momento de seleccionar una IRA, conviene analizar las distintas opciones disponibles y escoger la que mejor se ajuste a tus metas y perfil financiero. En las instituciones financieras, existen alternativas diseñadas para distintos objetivos y niveles de riesgo. Por ejemplo, puedes optar por opciones más conservadoras, como los CD IRA, que ofrecen términos de 1 a 5 años, con intereses calculados diariamente y la tranquilidad de contar con el principal y los intereses asegurados por el FDIC.

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Para quienes buscan mayor flexibilidad a corto plazo, también hay opciones que permite realizar depósitos o retiros sin penalidades del banco, manteniendo acceso a los fondos.

También, existen las IRA que invierten en bonos y acciones y permiten que tu dinero trabaje por ti a largo plazo. Asimismo, si el objetivo es planificar para el futuro académico de un menor, la cuenta de aportación educativa ofrece una alternativa para ahorrar con beneficios contributivos mientras se cubren gastos de educación postsecundaria.

Muchas de estas cuentas pueden abrirse con cantidades accesibles, desde $100 o $250 lo que facilita comenzar sin necesidad de grandes sumas de dinero. Más allá de la alternativa que elijas, lo importante es dar el primer paso y aprovechar los beneficios disponibles.

Existen varias alternativas de IRA que se adaptan a tus metas, ya sea que busques estabilidad, flexibilidad o planificación a largo plazo. Orientarte con un especialista puede ayudarte a tomar la mejor decisión según tu situación financiera. Porque ahorrar para el retiro no es solo una estrategia contributiva, es una inversión en tu tranquilidad y bienestar a largo plazo.

Para más información, accede al Manual de la IRA del 2026 en colegiocpa.com.

El autor es colaborador del Colegio de CPA.