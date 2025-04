Cada viaje comienza con un primer paso. Ya sea que desees recorrer el mundo, estudiar una profesión, disfrutar de una jubilación plena o emprender nuevos proyectos, tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy.

Invertir en una cuenta de retiro individual (IRA) es fundamental para asegurar la solidez de tu destino financiero y que puedas construir tu propia aventura. Y, si eres socio, empleado público o cónyuge, padre o hijo de un socio o empleado público, las cuentas IRA de AEELA son la mejor alternativa para ti.

¿Por qué abrir una IRA de AEELA?

Con cada aportación, inviertes en tu bienestar y te garantizas mayores oportunidades de crecimiento:

En esta época de planillas, representan un alivio. Al reducir tu carga contributiva, maximizas tu inversión.

Con un mayor rendimiento y una ganancia fija por el término de la inversión, tu dinero trabaja para ti.

Los intereses devengados son 100 % exentos de contribuciones.

No requieren el pago de comisiones ni de cuotas de apertura o por transferencias de otras instituciones.

No solo permiten planificar la jubilación, sino que tienen la ventaja de que se puede retirar el dinero sin penalidad del Departamento de Hacienda para la compra de la primera residencia, los gastos de los estudios universitarios de los hijos, enfrentar una pérdida de empleo o una incapacidad, reparar los daños causados a la residencia por desastres naturales, la compra de computadoras para los hijos, el tratamiento de enfermedades catastróficas, evitar la inminente ejecución de la residencia principal o la incursión en mora de la hipoteca sobre la residencia principal, la compra de un sistema de energía renovable para la residencia o el pago una pensión alimentaria en atraso por seis meses o más.

AEELA ofrece una variedad de cuentas IRA, con el propósito de que puedas adaptar tu plan de inversión a tus metas y necesidades:

La IRA Variable puede abrirse con tan solo $21 y realizar las aportaciones mensuales mediante descuento directo de nómina o pago directo.

La IRA Exenta, con intereses atractivos, se puede abrir con un mínimo de $250.

La IRA Educativa ofrece una deducción adicional de hasta $500 por dependiente.

La IRA Roth, cuyos principal e intereses devengados son exentos de contribuciones al momento de retirar, no tiene límite de edad para aportar.

Visita el Centro IRA, ubicado en Plaza AEELA, en Hato Rey, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Hasta el 15 de abril de 2025, habrá horario extendido, de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. El centro también estará abierto el sábado, 12 de abril de 2025, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El viaje de tus sueños empieza con una IRA de AEELA. Oriéntate llamando al 787-641-4433 o escribiendo a ira@aeela.com.

La Asociación de Empleados del ELA (AEELA) ofrece diversas alternativas de inversión. Solicita y lee cuidadosamente la Declaración Informativa y las Divulgaciones de cada cuenta IRA o cuenta de aportación educativa antes de invertir para que determines cuál te conviene.