A finales de los años 70, Danosa, una marca española, aterrizó en Puerto Rico, soñando con expandir sus operaciones en el Caribe. Por más de 15 años, se dedicó a la producción y distribución de selladores de techo, creciendo de un producto a múltiples.

“Se empezó a aportar al mercado un producto innovador que no existía en la isla en esa época”, apuntó Waleska Rivera, presidenta y principal oficial ejecutiva de Danosa Caribbean.

En 1994, la empresa decidió retirarse del mercado de Puerto Rico. Fue entonces cuando Rivera adquirió las operaciones en la isla. De ahí nació Danosa Caribbean.

Así, se convirtió en una empresa netamente puertorriqueña; comenzó a crecer y a desarrollar nuevos productos y servicios para la industria de la construcción. “Tenemos una amplia gama de productos y todos son manufacturados en la isla”, destacó Rivera.

Indicó que la compañía ha contado con Popular por más de 25 años. “Cuando estábamos buscando un socio financiero para apoyar nuestro crecimiento, le hicimos un acercamiento a Popular y ha estado para nosotros a través de todos estos años”, dijo Rivera. “Desde entonces, se ha convertido en un aliado estratégico en el desarrollo de nuestros proyectos y operaciones”.

La relación ha perdurado en las buenas y en las malas, según la ejecutiva. “En 1998 tuvimos un incendio. Estábamos en medio de una transacción para adquirir la propiedad donde estaban nuestras instalaciones”, relató Rivera. “En ese momento, estando todavía el fuego en todo su apogeo, llegó un representante de Popular para indicarnos que ellos iban a ser nuestro apoyo y que podíamos contar con ellos. Para nosotros, eso fue bien importante”.

Ese respaldo del banco, según Rivera, “nos ha permitido invertir en nueva maquinaria, expandir, mejorar nuestra capacidad de distribución y mantener nuestra competitividad”.

Con 1,800 empleos directos e indirectos y 100,000 pies cuadrados de almacén, manufactura y oficinas en Bayamón y Hormigueros, Danosa Caribbean se ha convertido en una de las principales fabricantes de soluciones de impermeabilización en Puerto Rico y exporta sus productos a Estados Unidos, la República Dominicana y otras islas del Caribe.