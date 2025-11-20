En las montañas del barrio Espino de Lares se encuentra Hacienda Los Eucaliptos, en cuyas 150 cuerdas de verde terreno se albergan 1.2 millones de arbolitos de café. Son estos frutos el alma detrás de la elaboración de Café Oro.

La hacienda fue fundada en el 2007 por José Luis Torres Olivencia, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria cafetalera. “Cogimos la finca prácticamente abandonada y la desarrollamos desde cero”, relató el dueño y presidente de Hacienda Los Eucaliptos. “Comenzamos con unos diez empleados, en lo que fuimos aumentando la producción”.

Aunque adquirió la finca con capital propio, acudió a Popular para financiar el inicio de los cultivos. “Cuando va a comenzar la siembra, se sabe que no habrá ingresos de inmediato”, dijo Torres Olivencia, en alusión a que los árboles de café suelen dar sus primeros frutos entre tres y cinco años después de ser sembrados.

“Le presentamos la propuesta al banco y nos brindó el apoyo que necesitábamos”, recordó sobre aquel primer préstamo de $225,000. “Desde entonces, cada vez que tenemos una ampliación o un proyecto nuevo, contamos con su respaldo”, agregó.

Mencionó que la empresa ha trabajado con distintos productos e iniciativas de Popular, como líneas de crédito, tarjetas de crédito comerciales y eventos de networking con otros empresarios.

Torres Olivencia tiene un conglomerado de empresas que incluye Hacienda Los Eucaliptos, que produce café; Beneficiado de Café Torres, que lo procesa; y Café Oro, que se dedica a tostar, moler y a distribuir el producto.

Actualmente, cuentan con 45 empleados, número que aumenta durante la cosecha. También produce plátanos, cacao y cítricos, ofrece recorridos guiados por la finca y cuenta con una casona de madera con decoración de principios del siglo XX, que se alquila para eventos.

En todo el conglomerado, los empleos permanentes suman 180, según Torres Olivencia. Añadió que la producción de café ha crecido entre 50 y 60 % en los últimos cinco años.

Más que un paraíso para los amantes del café y un negocio bullicioso, Hacienda Los Eucaliptos es, ante todo, un proyecto familiar.

Mientras Torres Olivencia ejerce como presidente, su hijo José Luis Torres Orta es su mano derecha. Torres Orta tiene clara la importancia del impacto que su gente tiene en el crecimiento de producción.

“Ese progreso se refleja en la gente que ha podido crecer con nosotros. Empleados que comenzaron talando a machete y ahora son jefes en la planta”, aseguró el vicepresidente de Hacienda Los Eucaliptos.

Torres Olivencia destacó que el crecimiento ha beneficiado a la finca y a quienes viven y trabajan cerca de ella. “Se impactan desde la guagua que vende comida al frente hasta la panadería y la gasolinera. Ayuda a mover esta economía, que es tan importante para el área montañosa”, sostuvo.

A futuro, padre e hijo aspiran a continuar implementando prácticas ecoamigables en la finca y aumentar las exportaciones de café, que ya se vende en el estado de Florida.

Así, la Hacienda Los Eucaliptos prueba que cuando la pasión y la unión se siembran con esfuerzo, los sueños florecen y el futuro se llena de esperanza para toda la comunidad.