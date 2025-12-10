En un mundo donde la ciencia y la salud avanzan, Atenas University se posiciona como un pilar académico esencial. Su enfoque en Ciencias de la Salud forma profesionales competentes y líderes capaces de transformar los sistemas de atención en su entorno.

La educación es transformadora, basada en simulación y tecnología de vanguardia. Su Hospital Simulado fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones ágiles en los futuros profesionales. De hecho, recientemente recibió el Healthcare Simulation Standards Endorsement, otorgado por la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL), para el periodo 2025–2028. Este reconocimiento internacional valida que su Centro de Simulación y Aprendizaje Clínico, mejor conocido como el Hospital Simulado, cumple rigurosamente con los cuatro estándares fundamentales de simulación clínica: prebriefing, facilitación, integridad profesional y debriefing. Además, los docentes comprometidos garantizan un ambiente seguro para el aprendizaje, donde la ética y la compasión son primordiales.

Atenas University demuestra que la excelencia educativa es la vía para la transformación que responde a las complejidades del sector de la salud. Su impacto se refleja en generaciones de estudiantes preparados para servir con conocimiento, humanidad y visión. En un panorama global, esta universidad emerge como una guía educativa comprometida con el progreso y responsabilidad.