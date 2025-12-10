La etapa universitaria hay que experimentarla y vivirla, porque es el momento propicio para que el individuo expanda y amplíe sus conocimientos y se especialice hasta formar una carrera profesional. Y, la universidad, es ese universo de posibilidades, vivencias y experiencias, en donde no solo estudias, aprendes y te llenas de conocimientos y amplitud de visión, sino que es el lugar donde se descubren las pasiones y los intereses particulares se juntan con enseñanza universal.

Porque ser uno mismo no es una opción; es el punto de partida para encontrar lo que realmente nos define, tanto dentro como fuera de los predios de la universidad.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico no tiene la menor duda de que cada futuro estudiante es diferente, particular, valioso y, una vez se matricule, continuará desarrollando sus talentos y anhelos, como un valor añadido, a la misma vez que adquiere excelencia académica y una carrera universitaria. Con esto en mente, la Inter prepara a sus estudiantes para que sean profesionales capacitados, que ejerzan un liderazgo efectivo en los distintos campos de la actividad humana y que sean adaptables a variados escenarios de actividad, inclusive extranjeros.

La Inter ofrece más de 250 programas académicos entre carreras técnicas, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados. Entre esos te ofrece Educación, Administración de Empresas en todas sus ramas, Ciencias en muchas de sus especialidades, Justicia Criminal, Enfermería; aquellas que retan lo convencional como Ingeniería, Aviación, Biotecnología, Ciencias Marinas, Cuidado Cardiorrespiratorio, Redes y Seguridad, Ciencias Policiales, Tecnología Agropecuaria, hasta las más divertidas y dinámicas como Música Popular, Bellas Artes, Comunicaciones, Artes Culinarias, Turismo, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, entre otras.

Actualmente, la Universidad Interamericana cuenta con más de 90 programas completamente en línea aprobados por el Consejo de Educación Superior. Equipada con las plataformas tecnológicas más avanzadas, ha logrado que miles de estudiantes hayan logrado sus metas universitarias al completar sus grados académicos completamente en línea.

Muy cerca de todo, con la mejor localización, la Inter tiene nueve recintos a través de la isla. Con profesores comprometidos con los estudiantes, con seguridad las 24 horas, instalaciones y laboratorios de primera, acreditada y reconocida mundialmente, con intercambios estudiantiles y acuerdos internacionales con universidades en el mundo y una infraestructura tecnología de vanguardia.

Escoge a la Inter como tu universidad y sé el ingeniero que necesitamos, sé la que tiene los códigos o sé la que cuadra la caja; sé tú, aunque nadie se atreva a tomar el primer paso.

La Inter ofrece clases presenciales, programas y cursos 100 % online.

Para información, llama o deja mensaje en WhatsApp al 787-754-7597 o accede a inter.edu. Síguelos en las redes sociales en Facebook/interocs y en X, Instagram, Tiktok y Youtube a través de interpuertorico.