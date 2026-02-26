Cuando estás en la búsqueda de un empleo, más allá de las recomendaciones y las páginas de internet donde se publican las convocatorias, es posible utilizar una agencia que te ayude a realizar esta tarea.

Y es que las agencias de reclutamiento ofrecen una variedad de alternativas que pueden llevarte hacia esa oportunidad laboral que tanto buscas, sin importar tu experiencia.

“En una agencia, brindamos oportunidades de empleo conforme al perfil profesional e intereses particulares, mercadeamos a los candidatos de manera simultánea para diversas oportunidades, facilitamos la transición en el empleo y también la transición de un trabajo a otro”, explicó Gladys Albino Serrano, Business Development Manager para Human Advisors LLC.

En el caso de los estudiantes o las personas recién graduadas de la universidad, las agencias mantienen un banco de talentos de candidatos referidos por las instituciones educativas y proporcionan alternativas para adquirir experiencia y crecimiento profesional, al igual que hacen con los adultos mayores que buscan reincorporarse a la fuerza laboral.

La experta enfatizó que, en Puerto Rico, la operación de una agencia de empleo requiere una licencia para operar, la cual es otorgada por el Departamento del Trabajo.

Las agencias de reclutamiento también ofrecen servicios a los patronos, poniendo a su disposición a personas que cumplan con el perfil de empleado que buscan.

Cuando la agencia de empleos actúa como enlace entre el empleador y el candidato, la compañía se convierte en ese puente para fomentar la conexión tan deseada entre ambas partes.

Albino Serrano mencionó que uno de los mayores mitos acerca de las agencias de reclutamiento es que se retiene parte del sueldo que recibirá el empleado, y explicó que la búsqueda de un empleo conlleva un contrato de servicios entre las partes, que establece la comisión que el cliente pagará a la agencia. Esa cantidad puede variar, dependiendo de la clasificación de la industria.

“La comisión se calcula sobre la cantidad del salario por hora que el cliente [en el caso de que el cliente sea una empresa] establece para el empleado. El salario del empleado no se ve afectado por ser contratado a través de una agencia de empleo. Lamentablemente, durante algún tiempo, han existido falsas creencias sobre nuestro servicio. Una de ellas es que la agencia es la que establece el salario y de ahí cobra la comisión. La agencia, como todo patrono en Puerto Rico, hace pagos, retenciones y los beneficios correspondientes requeridos por ley a los empleados, como son retención de contribuciones, aportación patronal al Seguro Social, licencia de vacaciones, licencia de enfermedad, licencia de maternidad, bono de Navidad, seguro de incapacidad no ocupacional, seguro del Fondo del Seguro del Estado y seguro de desempleo estatal y federal”, argumentó.

Una búsqueda efectiva

Si estás en el proceso de encontrar un empleo y deseas utilizar una agencia de talento en el proceso, Albino Serrano recomendó hacer una búsqueda en internet y redes sociales, poniendo prioridad a las que se encuentran en tu área. Llama a las agencias para conocer cuál es el procedimiento para solicitar sus servicios y envía tu resumé a los reclutadores. Déjate guiar en el proceso; recuerda que son profesionales con experiencia en ese campo.

Es necesario que sepas que las agencias trabajan con puestos temporales, regulares, por proyectos especiales, gerenciales y ejecutivos.

“Lo más recomendable para no perder tiempo es buscar información y orientarse sobre las oportunidades en el mercado laboral. Encontrarán que las agencias de empleo son una de las mejores oportunidades, donde los orientamos sobre el proceso de búsqueda de empleo, con la gran ventaja de que se pueden mercadear simultáneamente con varias empresas. En nuestro caso, se mantienen activos en el banco de talentos, donde se inicia la búsqueda, tan pronto recibimos nuevas asignaciones de vacantes”, abundó Albino Serrano.

Una vez consigas esa primera oportunidad, que es la entrevista de empleo, la experta sugirió ser puntual, tener a la mano el resumé impreso y llevar una vestimenta acorde con el tipo de trabajo y el ambiente de la empresa. Una vez tengas de frente al entrevistador, procura contestar de manera clara, precisa y segura cada pregunta; mantener contacto visual con quien haga la entrevista; manejar el lenguaje no verbal; y evitar comentarios negativos sobre patronos anteriores.

“Al final de la entrevista, puedes mencionar alguna experiencia o conocimiento relevante para el puesto para el cual te están evaluando. También puedes preguntar sobre el tiempo estimado del proceso de selección y agradecer la oportunidad de la entrevista”, sugirió.

7 consejos prácticos

Si te encuentras en la búsqueda de empleo, Albino Serrano compartió las siguientes recomendaciones: