En EDP University han impulsado el talento de sus alumnos desde el 2006 con los niveles de grado asociado y bachillerato en Diseño de Modas Digital. Ahora, la industria exige más que habilidades; exige liderazgo y estrategia. Es por ello, que han desarrollado la nueva Maestría en Diseño y Mercadeo de Modas, única en Puerto Rico.

El currículo de 32 créditos está meticulosamente diseñado para convertir al egresado en el estratega de marcas que la industria necesita. Si su visión de la moda trasciende el atelier para impactar el mercado, esta nueva maestría es su plataforma de lanzamiento. Podrá desarrollar sus habilidades y expertise en las áreas de visual merchandising, periodismo de la moda, mercadeo de la moda y más. También incluye los aspectos legales en la industria de la moda y el emprendimiento en la marca. La misma concluirá con el proyecto final de una colección cápsula comercial creada en un ambiente de mentoría profesional relevante para sus carreras.

Entre los requisitos de admisión se encuentra contar con un bachillerato de una universidad acreditada, incluyendo los cursos de diseño/ilustración, costura, patrones y textiles. De no contar con estos cursos, podrán matricularse como prerrequisitos para su maestría.

El programa está disponible para los recintos de Hato Rey y San Sebastián.

Para más información, accede a edpuniversity.edu o por WhatsApp al 787-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1.

Su lema: SABER ES PODER.