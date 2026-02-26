Hablar de las carreras del futuro implica reconocer un cambio profundo en las prioridades profesionales de las próximas décadas. Más allá de la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización acelerada, los datos apuntan a que las carreras vinculadas a la salud mental, la psicología y la conducta humana continuarán en expansión y serán esenciales para sostener comunidades más saludables y productivas.

Según proyecciones del U.S. Bureau of Labor Statistics, el empleo en ocupaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar crecerá a un ritmo superior al promedio de otras profesiones. Este crecimiento responde, en gran medida, a fenómenos contemporáneos como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, el envejecimiento poblacional y el impacto psicológico del entorno digital.

En este contexto emerge con fuerza la ciberpsicología, un campo interdisciplinario que estudia la interacción entre la tecnología y la conducta humana. Esto ocurre como resultado de dos realidades: la práctica de la psicología se desarrolla cada vez más en entornos mediados por la tecnología y la experiencia humana está continuamente influenciada por entornos digitales.

“La próxima generación de profesionales de la psicología debe comprender no solo cómo funciona la mente humana, sino también cómo operan los entornos digitales donde hoy se construyen identidades, relaciones y conductas”, señaló Eli Fennell, PhD, director del programa de Ciberpsicología de la Universidad Albizu. “La tecnología no sustituye la intervención humana, pero sí redefine la manera en que evaluamos, prevenimos e intervenimos en el campo de la salud mental”.

Anticipando esta tendencia, la Universidad Albizu ha integrado en su currículo el Bachillerato en Ciencias en Ciberpsicología, un programa subgraduado dedicado al estudio del impacto psicológico de las tecnologías emergentes. Su currículo aborda temas como el comportamiento en redes sociales, la inteligencia artificial aplicada a la salud mental y el uso de herramientas digitales en procesos de evaluación e intervención psicológica.

Los egresados del programa desarrollan un perfil profesional versátil que les permite insertarse en campos emergentes donde convergen la tecnología y la conducta humana, como la investigación de experiencia de usuario (UX), el análisis de mercadeo y comportamiento del consumidor, los servicios de bienestar digital y telepsicología, la ciberseguridad, la industria de videojuegos y realidad virtual, la ética de la inteligencia artificial y la interacción humano-máquina, así como la psicología forense aplicada a entornos digitales.

El diseño académico de la Albizu también responde a las necesidades de los estudiantes y profesionales contemporáneos. Por ejemplo, hay programas como la Maestría en Ciencias en Neuropsicología que se ofrecen en modalidad en línea, lo que facilita el acceso a una formación rigurosa en una disciplina clave para comprender la relación entre el cerebro, la conducta y los procesos cognitivos, particularmente en contextos clínicos y tecnológicos.

“Promovemos la formación de profesionales capaces de integrar la ciencia y la tecnología con sensibilidad humana”, añadió Fennell. “Ese equilibrio será determinante en las carreras de mayor impacto social durante los próximos años”.

Para conocer más sobre los programas académicos de la Universidad Albizu, visita albizu.edu.