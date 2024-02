En las universidades, además de los programas académicos, los estudiantes cuentan con la oportunidad de inscribirse en asociaciones o capítulos estudiantiles que complementan su formación profesional y personal.

Estos grupos se presentan como una alternativa para llevar al estudiante a una comprensión más directa y amplia de la carrera que busca completar, permitiéndole una conexión con la industria que no puede tener en el salón de clases.

“Los capítulos universitarios responden a las diferentes necesidades o a lo que cada estudiante aspira. Es bien importante que, si están en la universidad, los estudiantes se registren en estos capítulos o asociaciones, ya que esto representa una gran ayuda para sus carreras”, expresó la CPA Edmy Rivera, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CPAPR), entidad que cuenta con su capítulo estudiantil de Contabilidad, Administración de Empresas y Finanzas.

Según la presidenta, los estudiantes que se inscriben en su capítulo estudiantil tienen la oportunidad de adentrarse a la profesión que han elegido y validar su vocación por medio de las experiencias que ofrece.

“Les sirve para definir, primero, si ese es realmente su futuro, si ese es el área que quieren continuar. Segundo, para hacer networking, conocer personas dentro de esas industrias que los pueden orientar y guiarlos”, resaltó la CPA Rivera y añadió que, además, les permite “conocer y compartir con estudiantes de la misma concentración, conseguir mentoría y tener un desarrollo social y de liderato”.

En el caso del Colegio de CPA, su presidenta afirmó que ayudan a los estudiantes adscritos a sus capítulos para que puedan conseguir desde internados requeridos para obtener la licencia de CPA, hasta becas y oportunidades de trabajo.

“Nosotros, en el Colegio, tenemos el Comité de Capítulos Universitarios (CCU) con tres mentores CPA y su junta compuesta por estudiantes. Lo que hacen estos tres mentores es ayudarlos hacia estas actividades. Atendemos diferentes universidades como la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras, de Bayamón y de Mayagüez; la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) y la Universidad Interamericana (UI). Cuando están en cuarto año, los estudiantes ya tienen todos esos contactos y hacen enlaces con estas corporaciones que buscan reclutar a quienes están a punto de graduarse”, señaló Rivera, quien estableció que parte del plan estratégico del Colegio de CPA (2021-2025), es despertar el interés de estudiantes en la profesión desde la escuela superior.

“Estamos promoviendo que, desde temprana edad, se comience a desarrollar ese tipo de orientación a los estudiantes para despertar ese interés desde que están en escuela superior. Para nosotros, es bien importante porque le brindamos esa guía”, sostuvo Rivera.

Un vivo ejemplo de la importancia de estos capítulos estudiantiles es Nicole López, quien, a sus 30 años, es CPA y presidenta del Capítulo de Ponce del Colegio de CPA. Además, de que fue expresidenta de los Comités de Capítulos Universitarios y Jóvenes CPA del Colegio de CPA y expresidenta de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica en Ponce.

Nicole López es CPA y presidenta del Capítulo de Ponce del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. ( Suministrada )

Esta joven profesional estudió un bachillerato en Contabilidad Pública en la Católica, con un minor en Criminología y complementó su educación con su participación en la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, donde se desarrolló a tal punto que aún se mantiene ligada a los capítulos estudiantiles.

“Siempre me ha gustado participar de asociaciones estudiantiles y siempre lo he visto como ese extra para complementar el lado académico. Conoces a compañeros de clase y en las charlas conoces que hay posibilidades de trabajo en otras industrias. Eso siempre me atrajo”, expresó López.

La joven admitió que la experiencia de complementar sus estudios con un aprendizaje más directo de la industria la llevó a comprender mejor la profesión y continuar ampliando sus conocimientos.

“Participamos de la Conferencia de Liderato, que se lleva a cabo en la Convención de los CPA, en septiembre, donde nos brindan charlas dirigidas a empresarismo y liderato. En esa conferencia, hay mesas con posibles patronos… Ahí pude ver la profesión, cómo se mueve, ir conociendo los patronos que hay en Puerto Rico e ir conociendo ese lado de la profesión que no te lo enseña el salón de clases”, reconoció la joven CPA.

Además de su formación en contabilidad, Nicole le adjudica su capacidad de liderazgo a esa alianza con el Colegio de CPA.

“Quería aportar mi granito de arena. Fui creciendo dentro hasta que me convertí en presidenta de la asociación (2014-2015), también fui directora del área sur del Comité de Capítulos Universitarios (CCU). Ese comité divide a Puerto Rico por regiones y cada director atiende las universidades que están en su región. Yo, en el área sur, tenía a cargo la Católica, en Ponce; la UPR de Ponce y la Inter Ponce. Al ser ese enlace entre las universidades, los presidentes de la asociación y lo que es el Colegio de CPA, me permitió ayudarlos, asistirlos y buscar recursos, y así fui creciendo”, detalló López.

El desempeño de Nicole es reconocido por la propia presidenta del Colegio de CPA, quien dice estar “súper orgullosa” de todo lo que ha logrado esta joven y del trabajo que continúa realizando para que otros jóvenes también conozcan los beneficios de formar parte de los capítulos estudiantiles.

“Nicole demostró su liderazgo en la universidad, siguió trabajando en el Colegio de CPA, ayudando al CCU. El año pasado, fue la presidenta del Comité de Jóvenes CPA dentro del Colegio y, actualmente es la presidenta del Capítulo de Ponce de los CPA. Ese liderato desde la universidad lo ha ido desarrollando y nos ayuda mucho con los estudiantes y los jóvenes CPA. Además, cabe mencionar que obtuvo una beca del Capítulo de CPA de Ponce que le otorgan para que complete el coaching para estudios para la reválida de CPA”, destacó Rivera.

Quienes deseen conocer más acerca de los capítulos estudiantiles y ayudas del Colegio de CPA, pueden acceder a su página www.colegiocpa.com o seguirlos en sus redes sociales (Facebook e Instagram) como: Quiero ser CPA.

Conversatorio para futuros CPA

El Comité de Enlace con Instituciones Universitarias invita al ciclo de conversatorios para futuros CPA por la plataforma Zoom (sin créditos de educación continuada):

Hoy, viernes, 23 de febrero, de 10:30 a.m. a 11:30 a.m

Conversatorio de profesores y estudiantes I: ¿Tienes dudas de cómo solicitar el examen o cuáles son los trámites de la licencia?

Una discusión puntual de los pasos a seguir para solicitar el examen de CPA y para completar los trámites de la licencia.

Panelistas: CPA Francisco Fernández, presidente de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico, y Elías Colón, executive administrator, Puerto Rico Board of Accountancy

Martes, 23 de abril, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Conversatorio de profesores y estudiantes II: ¿Qué yo puedo liderar en capítulos del CCPAPR y en la Junta de Gobierno del CCPAPR?

Vivencias de jóvenes que ocupan posiciones de liderato.

Panelistas: CPA Yarithmarie Agosto Hernández, CPA Nicole López Santiago, CPA Christina Clemente Muñiz y CPA Karelis Huertas

Jueves, 25 de abril, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Conversatorio de profesores y estudiantes III: Contra viento y marea: ¡Yo pasé el examen de CPA!

Historias reales de jóvenes que lograron pasar el examen de la reválida.

Panelistas: CPA Karen Rochet, CPA Rodolfo Romañach y CPA Andrés Dávila

Martes, 30 de abril, de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

Conversatorio de profesores y estudiantes IV: Oportunidades de becas y ayudas económicas para cubrir los costos del examen de CPA

Presentación de las opciones que ofrece el CCAPR de ayuda económica y los procedimientos a seguir para solicitarlas

Panelistas: CPA Yvonne Huertas, y CPA Miguel Santini

Para información, accede a: colegiocpa.com o en las redes sociales como colegiocpapr, o llama al 787-622-0900.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.