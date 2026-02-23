Bastan 30 segundos para que tomes una decisión perjudicial para tu salud.

Ese es el tiempo que, generalmente, duran los videos virales que abarrotan las redes sociales prometiendo “curas” rápidas, “tratamientos” para enfermedades crónicas y trends de bienestar.

El problema es que la mayoría de ellos carecen de base científica. Y lejos de ayudarte, podrían causarte daños reales.

Por ejemplo, solo el 2.1 % de la información nutricional de TikTok es precisa, según una encuesta realizada por MyFitnessPal y la Universidad de la Ciudad de Dublín en 2024. Además, el 38 % de los jóvenes de entre 18 y 34 años confía más en las redes sociales que en un médico real, reveló la empresa de comunicaciones Edelman tras una encuesta realizada en 16 países.

PUBLICIDAD

Estas son algunas de las tendencias que especialistas alrededor del mundo han señalado como preocupantes:

1. Ivermectina para tratar el cáncer

Esta aseveración se volvió viral cuando el pasado año el actor Mel Gibson dijo que tres amigos con cáncer se habían recuperado tras tomar el fármaco.

El hecho ocurrió en el pódcast The Joe Rogan Experience que en YouTube acumula 12 millones de visualizaciones.

La ivermectina, eficaz contra los parásitos, aún no ha sido probada para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el medicamento puede ser tóxico y afectar el sistema nervioso central, causando confusión, visión borrosa y convulsiones, si se toma en dosis altas, dijo Susanna Naggie, profesora de medicina de la Universidad de Duke, al periódico The New York Times.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) advierte que su mal uso puede provocar el coma o la muerte.

2. Comer carne cruda

Las redes sociales se han llenado de videos que muestran a personas comiendo carne cruda. Algunos de ellos afirman que es “mágico” porque tiene más nutrientes y se digiere mejor.

Pero la nutricionista argentina Estefanía Pasquini aseguró que esa aseveración es falsa. “No se obtienen más proteínas ni se va a estar mejor. Solo pueden surgir problemas”, le comentó a Infobae.

Y es que la carne cruda, si no está bien manejada, puede contener bacterias y parásitos peligrosos, como salmonela, Listeria monocytogenes, solitaria, Escherichia coli y Toxoplasma gondii.

“Estos microorganismos pueden causar desde diarreas graves hasta daños neurológicos o ceguera, como en el caso de la toxoplasmosis”, alertó el médico Humberto Leclerc, experto en salud intestinal y metabolismo, en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

3. Cambiarse el color de los ojos

Los procedimientos para cambiar permanentemente el color de los ojos han sido otra moda viral. A menudo, se presentan en los videos como procedimientos “sencillos” y “sin riesgos”.

No obstante, todas las intervenciones disponibles pueden generar efectos adversos.

La queratopigmentación, o el tatuaje de ojo, tiene riesgos preocupantes como la pérdida de visión, una reacción al tinte que provoque uveítis o la fuga del tinte dentro del ojo, informó la Academia Estadounidense de Oftalmología.

Asimismo, el implante de iris puede causar ceguera, glaucoma, cataratas, opacidad del cristalino del ojo, sensibilidad a la luz o lesión en la córnea, detalló la institución.

4. Dupes

Del inglés duplicate (duplicado), los dupes son productos cosméticos accesibles que prometen los mismos resultados que su contraparte, que suele ser una marca reconocida más costosa.

Ante su incremento, en gran parte gracias a videos en Instagram o TikTok, los expertos han puntualizado que estos artículos pueden ser riesgosos para la salud.

“Muchas fórmulas económicas contienen altas concentraciones de alcohol, fragancias sintéticas o exfoliantes agresivos, lo que puede debilitar la barrera cutánea y provocar irritación, enrojecimiento y deshidratación”, sostuvo Pedro Catalá, doctor en Farmacia, en entrevista con la revista Glamour.

5. Mouth taping

Últimamente, los feeds de las redes sociales también se han inundado con una tendencia viral llamada sleepmaxxing, con usuarios que comparten trucos para lograr un mejor descanso.

Este concepto agrupa cualquier técnica, consejo o práctica que ayude a conciliar el sueño más rápido, por más tiempo y de una manera más profunda.

PUBLICIDAD

Dentro de ellas está el mouth taping (taparse la boca). Sus defensores resaltan que disminuye los ronquidos, mejora la somnolencia y otorga un sueño más reparador.

Pero, un estudio reciente avisa sobre los peligros para la salud. Personas con rinitis crónica, sinusitis, problemas del tabique o fiebre del heno podrían sufrir una grave deficiencia de oxígeno, reseñó el medio alemán Deutsche Welle.

La investigación también advierte de una posible obstrucción de las vías respiratorias en caso de reflujo gastroesofágico, ya que el contenido estomacal no podría ser expulsado.

Además, los científicos destacan que esta técnica es solo un parche y no trata directamente las causas subyacentes, como alergias, asma o apnea del sueño.

Ojo si es “milagroso”

En momentos en que cualquier consejo de “bienestar” puede hacerse viral en poco tiempo, los médicos y los expertos coinciden en una regla básica: contrastar lo que vemos con evidencia científica.

En salud —y en la vida— la consulta profesional siempre pesa más que los likes.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.