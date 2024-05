Hay varias alternativas para aquellos estudiantes que están por culminar su escuela superior y andan en busca de una carrera corta o una modalidad de estudio que les permita alcanzar unas capacidades y conocimientos en un periodo corto de tiempo.

Si tu enfoque es poder insertarte rápido en el mundo laboral, te hablamos de los certificados, microcredenciales, grados asociados y las carreras cortas, ya que pueden ser opciones para tu futuro inmediato.

Para tomar la decisión de estudiar algo corto, según Carlos González, decano de la Escuela de Ingeniería Universidad Politécnica (UPPR), “todo va a depender de tu postura y de qué quieres hacer en la vida”.

“Los jóvenes que pueden dedicarse a estudiar cuatro años para luego irse a trabajar cada vez son menos. No solamente por la necesidad económica, sino también por la urgencia que tienen de no esperar tanto para trabajar. Casi todas las universidades han empezado a trabajar de esta forma, ante la demanda de los jóvenes que cuando terminan cuarto año no, necesariamente, quieren esperar cuatro años más para irse a trabajar con un diploma”, expuso González.

¿Qué alternativas existen para estudiar a corto y largo plazo?

El menú de ofrecimientos educativos de hoy es variado. Sobresalen las opciones tradicionales como el grado asociado, el bachillerato, la maestría y el doctorado, pero hay alternativas que prometen incluir un diploma en tu resumé, sin pasar largos años estudiando.

1. Microcredenciales

Tiempo de estudio: Menos de un año

Clases/Créditos: 3 a 4 clases

Oportunidad: Adquieres un conocimiento en un tema específico que pueden insertarte al mundo laboral rápidamente. Obtienes un diploma o un badge, que es una garantía de conocer sobre un tema en específico y puedes añadirlo al resumé.

“Las microcredenciales se pueden adquirir en menor tiempo, ya que es una versión moderna de lo que sería un certificado técnico o un paso anterior al grado asociado, donde el estudiante puede adquirir conocimiento en varios temas en corto tiempo. Probablemente, estamos hablando de un año o menos”.

Según el decano de la UPPR, esta modalidad está cobrando auge en esta generación, ya que los jóvenes “son un poco ansiosos de no querer pasar por el proceso tradicional de una carrera de cuatro años (bachillerato), para esperar a insertarse al mundo laboral”.

2. Certificados

Tiempo de estudio: Puede constar de 1 año de estudio

Clases/Créditos: 5 o 6 clases, entre 15 a 18 créditos

Oportunidad: Tomas clases relacionadas con un área que está regulada por la Junta de Instituciones Postsecundarias para que las universidades lo puedan ofrecer.

Las microcredenciales y los certificados son opciones cortas; la diferencia es que las microcredenciales juntan entre 2, 3 o 4 cursos como mucho (12 créditos o menos) y hacen un diploma, mientras que los certificados agrupan entre 15 a 18 créditos y toman un año de estudios.

“Una vez el estudiante termina cada uno de esos certificados, tiene algo que poner en su resumé, para de estudiar y puede trabajar. Pero, se ve mucho la práctica de acumular credenciales, y estas tienen como norte un grado más alto cada vez, sin esperar mucho tiempo para irse a trabajar. Esa es la diferencia de cómo los jóvenes están estudiando en estos tiempos”, afirmó el decano.

De hecho, el experto en temas educativos aseguró que muchos estudiantes optan por estudios “escalonados”, donde hacen un híbrido de todas las modalidades hasta alcanzar varios grados.

“Se ve mucho que el joven haga esto en pasos; empieza con una microcredencial o dos, una certificación, luego hace un grado asociado, luego un bachillerato y todo está escalonado. Es como si le diéramos un bachillerato en pedazos. En vez de esperar a obtener el diploma de bachillerato en cuatro años, el joven puede hacerlo de manera escalonada. Una vez termina cada uno de esos certificados, microcredenciales o grados asociados, tiene algo que poner en su resumé que le permite insertarse en el mercado laboral”, detalló.

De igual forma, la alternativa de los certificados es una opción de educación para aquellos profesionales que desean expandir sus conocimientos y su resumé.

“Este es el otro lado de la moneda: la educación profesional, pero que es la misma idea para personas que terminaron un grado formal. Por ejemplo, un ingeniero de computadora o eléctrico que terminó hace 20 años y ahora quiere estudiar energía renovable, en vez de tener que venir a la universidad, va a Educación Continua, y puede recibir un certificado o una microcredencial. Además, quienes quieren reinventarse porque estudiaron algo que ya no está en demanda pueden hacer un certificado o microcredencial para darle variedad y actualizar su resume”, indicó González.

3. Curso técnico y grado asociado

Tiempo de estudio: Puede constar de 1 año( curso técnico) a 2 años de estudio (grado asociado)

Clases/Créditos: Grado asociado, 60 créditos aproximadamente

Oportunidad: Puede pensar en carreras de oficios como plomería o electricidad. Esos oficios son, también, una alternativa para que puedan insertarse al mundo laboral rápidamente.

Los grados de oficios son “terminales”. Esto significa que “aprendiste una destreza (soldadura, electricidad, plomería) y ya ahí terminó. No hay otro grado de soldadura”, dijo González.

Sin embargo, existen otras alternativas donde puedes tomar estudios cortos, pero sí hay oportunidad de expandir ese conocimiento.

“Por ejemplo, en computadoras, puedes comenzar aprendiendo programación o algún tema que te permita insertarte en el mercado laboral con 3 a 4 clases; luego, haces un certificado y, después, puedes aspirar al grado asociado. Pero, es importante que, cuando vayas a escoger, estés pendiente de aquellos certificados, microcredenciales y grados asociados que te permitan seguir estudiando sin perder créditos. Que lo que ya estudiaste se pueda convalidar para el próximo grado, ya que no todos son así”, advirtió el decano.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.