10 consejos para una Navidad segura para los niños
La prevención comienza en el hogar
Con la llegada de las festividades, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR), el Departamento de Salud y el Hospital Pediátrico Universitario dieron inicio a la campaña Navidad Segura 2025.
Esta iniciativa anual busca orientar a los padres, madres, cuidadores y a la comunidad en general sobre cómo seleccionar regalos y juguetes apropiados que reduzcan accidentes, lesiones y posibles visitas a salas de emergencia durante esta época de celebración.
Según los organizadores, el objetivo es educar sobre qué juguetes son adecuados según la edad, promover prácticas responsables de supervisión y fomentar un ambiente seguro para los niños y niñas durante las fiestas. Las recomendaciones abarcan desde la elección de juguetes hasta el uso responsable de la tecnología.
- Selecciona juguetes apropiados para la edad: Lee siempre las instrucciones y sigue las edades sugeridas por el fabricante al escoger un regalo.
- Elige juguetes seguros y duraderos: Procura que los juguetes no tengan bordes ni puntas afiladas que puedan causar lesiones.
- Busca la designación ASTM: Esta marca indica que el juguete cumple con los estándares nacionales de seguridad establecidos por la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales.
- Verifica el tamaño de las piezas: Asegúrate de que las partes de los juguetes sean más grandes que la boca del niño para evitar riesgos de atragantamiento.
- Evita los juguetes violentos: Es preferible optar por juegos que promuevan el desarrollo motor, social y del lenguaje.
- Usa equipo de seguridad para juguetes con movimiento: Al regalar bicicletas, patines o patinetas, incluye casco, rodilleras y coderas.
- Establece límites de uso de tecnología: Controla las horas de uso y designa zonas libres de pantallas, como los dormitorios o el comedor.
- Crea un plan familiar para dispositivos: Establecer reglas de uso ayuda a toda la familia a participar y cumplir con las normas establecidas.
- Fomenta el uso de tecnología en espacios comunes: Esto facilita la supervisión de los adultos y reduce los riesgos asociados al uso aislado.
- Revisa los contenidos y haz revisiones periódicas: Antes de permitir el acceso a las aplicaciones o sitios web, verifica que sean apropiados para la edad y revisa periódicamente loa dispositivos para proteger la privacidad y bienestar de los menores.
Fuente: los consejos sobre tecnología son de la American Academy of Pediatrics.
