Aunque el origen del árbol de Navidad aún es incierto, su tradición en Puerto Rico comenzó en 1865, cuando el doctor Agustín Stahl, considerado el primer científico boricua de renombre, decoró un ejemplar en el patio de su casa en Bayamón para el disfrute de los niños del vecindario.

Desde entonces, se ha convertido en un elemento característico de la temporada navideña en el archipiélago, con una historia que sigue evolucionando a través del tiempo, marcando una huella imborrable en el recuerdo de los puertorriqueños.

De acuerdo con la decoradora Erica Roque García, el 2025 trajo consigo una serie de tendencias distintivas de una generación insertada en la tecnología. Esto, porque muchas personas navegan el ciberespacio para tomar ideas que le ayuden con la decoración del árbol.

¿Cuáles son las tendencias del 2025?

1. Árbol tradicional

Aunque en los pasados años se ha agregado una serie de colores de árboles de Navidad, entre estos, rosado, blanco y azul, lo cierto es que la mayoría de las personas utilizan el color verde tradicional.

Otro ejemplar que también está de moda es el “tradicional árbol verde con blanco en las puntas; simulando la nieve”.

2. Tamaño

Entre los factores que destacó la experta, se encuentra un gusto particular por los árboles tipo pencil o finos. “Esto le da un toque de elegancia [al ambiente] y no ocupa mucho espacio. Aunque la mayoría prefiere los árboles grandes y vistosos”.

3. Sencillez

Una de las características que más define la decoración del árbol en 2025 es su sencillez: con tan solo el árbol, sus luces y un lazo en la punta.

“Ahora, mientras menos cargado se vea el árbol, mejor decorado está. Entiendo que esta tendencia continuará para la Navidad del 2026”.

4. Decoración temática

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es la tendencia de las decoraciones temáticas, como, por ejemplo, “osos, muñecos de jengibre o dulces. O sea que, también ha cambiado la manera de decorarlo a una más moderna”.

5. Combinación con la decoración del hogar

Entre las tendencias que más destacan, están las decoraciones de árboles a tono “con la decoración de la casa. Esto, por sus colores, cómo están los muebles. Ahora, es más fashion”.

6. Regresan los colores tradicionales

Según la experta, “si no sabes de qué color decorar tu árbol, utiliza el rojo. Nunca pasa de moda, ya sea rojo con dorado o rojo con plateado”.

7. Colores tierra

“Este año es todo tierra. Lo que está bien in son los colores marrones, cobre y bronce. Además, la cinta que va en el tope del árbol, así como los ornamentos, se está utilizando en color madera”.

8. Esferas grandes

Uno de los elementos distintivos de 2025, es el resurgimiento de tendencias que marcaron la época entre finales de los noventa y principios de los 2000, mejor conocido como Y2K. Con esto se destacan las esferas grandes de colores vibrantes.

9. Elegancia cristalizada

Para los amantes de un toque más chic, se destilan las decoraciones de ornamentos a base de cristales y vidrio mercurizado con los cuales se persigue un resultado más sofisticado.

10. Adiós a la tradicional falda

Aunque aún se buscan faldas para árboles, en este caso, con estampados o efectos temáticos, este tradicional atuendo ya no es tan utilizado.

“Hace de dos a tres años, lo que se está usando es un cajón como base del árbol, ya sea cuadrado o redondo. Algunas personas compran una canasta de echar ropa, la cortan por la mitad y le ponen cinta entre los pliegues. Eso se acomoda debajo del árbol”.

11. Espigas

Otro de los cambios notables es el uso de espigas en el tope del árbol, en sustitución de la tradicional estrella.

Incluso, algunos prefieren colocar un lazo que vaya a tono con los ornamentos u otros elementos en su decoración.

12. Cajas de regalo

La costumbre de colocar un pesebre debajo del árbol también ha ido cambiando.

Actualmente, las tendencias apuntan a decorar con cajas de regalo y peluches grandes, duendes o cascanueces, entre otras figuras.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.