Ron del Barrilito 3 Estrellas es un ron prémium 100 % puertorriqueño y el preferido por conocedores y coleccionistas de rones de alta gama para celebrar en las festividades.

Su fórmula es una mezcla única de rones añejados de 6 a 10 años en barriles de roble de jerez oloroso certificados de principio a fin.

Posee aromas de almendras, vainilla, pasas y plátanos con fuerte nota amaderada, y es de dulzura muy suave y afrutada con un persistente final ahumado.