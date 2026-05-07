El Día de las Madres es, cada vez más, una invitación a regalar experiencias memorables.

Dentro de ese universo, las bebidas prémium se consolidan como una alternativa sofisticada para sorprender con intención y buen gusto.

De acuerdo con Marangely Otero, sommelier de La enoteca, la selección ideal comienza por entender la personalidad de mamá. “Un regalo bien elegido no solo refleja calidad, sino también atención al detalle y conocimiento de sus gustos”, señaló.

Para quienes buscan opciones con carácter, el 1800 Reposado Tequila es ideal para esa madre que equilibra elegancia y frescura, tanto para momentos relajados como ocasiones especiales. Es elaborado con 100 % agave azul y reposado en barricas de roble americano y francés nuevo durante aproximadamente seis meses.

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De acuerdo con la sommelier en este se destacan notas de caramelo, toque de especias y algo de ahumado, con un final a especias para hornear. Perfecto solo con hielo y versátil en cócteles. Funciona en una margarita elevada o con un peel de naranja o cítrico que resalta su frescura.

En la categoría de whisky, el Glenmorangie 12 Años ofrece una experiencia elevada para paladares más desarrollados. “Este es envejecido en barricas de bourbon, revela notas cremosas, vainilla y toques cítricos, perfecto para degustar neat o en las rocas, convirtiéndose en un regalo que invita a la pausa y la contemplación”, destacó la experta.

Para las madres clásicas, el Moët Vintage Rosé 2016 representa la máxima expresión del espumoso. Elaborado con uvas de una cosecha específica —principalmente Pinot Noir—, esta edición ofrece mayor complejidad y refinamiento, elevando cualquier brindis a una ocasión especial.

Más allá del regalo, La enoteca propone una experiencia completa con un menú especial para celebrar.

Entre sus destacados figuran el cóctel Coeur Imperial, que combina coñac Hennessy con Moët Impérial en una propuesta refrescante y frutal, y el Silk Rosé, una mezcla innovadora de ginebra Beefeater 24 con notas de almendra, rosa y lavanda.

Ya sea a través de una botella excepcional o una experiencia en mesa, este Día de las Madres se presenta como la oportunidad perfecta para celebrar con estilo, sabor y significado.

Todos estos productos, distribuidos por Ballester Hermanos Inc., están disponibles en La enoteca.