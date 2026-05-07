En Puerto Rico, hablar de maternidad casi siempre ha estado ligado a la idea de fortaleza, a la capacidad de sostener, de dar, de continuar incluso cuando no hay pausa. Sin embargo, pocas veces se habla de lo que ocurre en silencio, de los procesos que no se dicen. Los cambios que no se anuncian también transforman profundamente.

Porque antes de que una madre lo diga, su piel ya lo ha contado.

Bajo esa premisa —y alineado a su plataforma de marca, “Cuando la vida cambia, la piel habla”— Instituto Español presenta una iniciativa especial en el marco del Día de las Madres, reconociendo a cuatro mujeres puertorriqueñas que, desde distintos ámbitos, representan historias reales de transformación: Gabriela Quiñones, influencer; la Dra. Elsie Candelaria, quiropráctica, doula y especialista en bienestar; Rosa María Rivera, relacionista profesional; y Julie Vélez, gerente de ventas de Ballester Hermanos Inc.

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La iniciativa pone sobre la mesa una conversación que rara vez se visibiliza: los cambios físicos y emocionales que acompañan la maternidad y que muchas mujeres atraviesan en silencio. Estrías, manchas, variaciones en la textura de la piel y transformaciones del cuerpo, que no siempre se nombran o no se ven a simple vista, pero que forman parte natural del proceso de convertirse en madre. En ese sentido, la piel funciona como un testigo constante: registra, acompaña y refleja cada etapa, incluso aquellas que no siempre se verbalizan.

A partir de una mirada íntima pero también pública, Gabriela Quiñones —madre y figura influyente para una comunidad que la sigue de cerca— reconoce que la maternidad transforma incluso la forma en que una se percibe: “Hay cosas que nadie te dice, pero tu piel sí te las recuerda todos los días”, comparte, apostando por una visión en la que esas marcas no se esconden, sino que se resignifican como rasgos positivos y reales que conectan con otras mujeres. En esa misma línea, aunque desde otra realidad, la Dra. Elsie Candelaria resume la experiencia como un ejercicio constante de equilibrio entre responsabilidades, exigencias y cambios personales que muchas veces se viven en silencio, pero que igualmente dejan huella; “Desde mi rol como médica, destaco siempre la importancia del cuidado físico, pero como madre, enfatizo en la necesidad de cuidar también el bienestar emocional.”

Para la relacionista profesional Rosa María Rivera, acostumbrada a construir y proyectar la imagen de marcas y clientes, el proceso ha significado voltear la mirada hacia sí misma y enfrentar el reto de reconciliar esa proyección externa con los cambios que se reflejan en su propia piel, entendiendo la aceptación como parte esencial del camino. Por su parte, Julie Vélez, desde el mundo corporativo, resume la experiencia como un ejercicio constante de equilibrio entre responsabilidades, exigencias y transformaciones personales que muchas veces se viven en silencio, pero que, inevitablemente, dejan huella.

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La campaña surge precisamente de esa escucha: de reconocer que la piel refleja procesos reales y que detrás de cada cambio hay una historia que merece ser validada. “Este proyecto nace de entender que la piel habla antes que cualquier palabra, y que la belleza no está en ocultar, sino en aceptar y cuidar lo que somos en cada etapa”, explicó Valerie Vargas González, gerente de marca.

Más que responder a un arquetipo, la selección de estas cuatro mujeres refleja la diversidad de experiencias que definen la maternidad hoy. Desde lo profesional hasta lo personal, todas comparten un punto en común: han vivido transformaciones que dejan huella, visibles e invisibles, y han aprendido a interpretarlas desde un lugar más consciente.

En esa mirada, la piel deja de ser un detalle superficial para convertirse en narrativa. Una que no busca borrar la historia, sino entenderla como parte esencial de lo que somos.