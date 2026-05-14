El tiempo ha demostrado que para proteger a los infantes de posibles secuestros y mantener control de sus pacientes, los sistemas de seguridad no pueden limitarse a las áreas de obstetricia y maternidad. Un incidente a una madre o infantes en una instalación hospitalaria puede ocurrir en cualquier lugar.

Para abordar este desafío, Securitas Healthcare ha desarrollado tecnología que utiliza brazaletes conectados a redes de comunicación inalámbrica (wifi), lo que amplía la cobertura y mejora la respuesta ante situaciones críticas.

Ángel “Ricky” San Miguel, presidente de BTC, distribuidor en Puerto Rico de los sistemas Hugs, dijo que la nueva plataforma Mobile View, que utiliza los brazaletes Hugs New Generation, se integra con la red del hospital y hace uso de programas en la nube.

Esta integración permite un acceso más ágil a la información y una gestión centralizada de la seguridad. Los administradores deben optimizar sus sistemas y considerar la migración a soluciones en la nube, que ofrecen flexibilidad y escalabilidad. “Los hospitales que aún no han adoptado esta tecnología deben informarse sobre la mejor estrategia para hacer la transición”, aconsejó San Miguel.