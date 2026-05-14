El Hospital de la Concepción reafirma su compromiso con la salud de las comunidades del suroeste con cuatro modernas instalaciones estratégicamente ubicadas para ofrecer atención médica más accesible, rápida y cercana a la población.

La institución fortalece así su misión de brindar servicios de salud de excelencia con tecnología avanzada y un equipo humano comprometido con el bienestar de los pacientes y sus familias.

Actualmente, el sistema de salud opera desde el Hospital de la Concepción PR-2 en San Germán, el Hospital de la Concepción San Germán Pueblo —marcando el regreso de la institución al centro urbano de la Ciudad de las Lomas—, además del CDT con Sala de Emergencias en Hormigueros y el CDT con Sala de Emergencias en Sabana Grande.

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“La expansión del Hospital de la Concepción ha representado un paso importante en nuestra visión de acercar servicios médicos de calidad a las comunidades del suroeste. Hemos fortalecido nuestra capacidad hospitalaria y de respuesta con instalaciones modernas, tecnología avanzada y un equipo de profesionales comprometidos con ofrecer una atención humana y de excelencia”, expresó Gustavo Almodóvar, director ejecutivo de la Junta de Síndicos del Hospital de la Concepción.

La expansión de la institución ha permitido aumentar el acceso a servicios médicos y de emergencia, facilitando que pacientes de distintos municipios puedan recibir atención más cerca de sus hogares.

El Hospital de la Concepción también ha realizado importantes inversiones en innovación y equipos médicos de avanzada para fortalecer áreas de diagnóstico, emergencias y servicios especializados, reafirmando su compromiso con la transformación de la salud en Puerto Rico.

Con más de 500 años de historia, el Hospital de la Concepción mantiene su legado como una de las instituciones hospitalarias más importantes de la región, mirando hacia el futuro con una visión centrada en la excelencia, la innovación y la cercanía con las comunidades.