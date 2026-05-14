Celebrar cien años es honrar una historia construida sobre la vocación, la entrega y el compromiso inquebrantable con la salud de nuestro pueblo.

El Hospital Pavia Santurce conmemora su centenario reafirmando su misión de brindar atención de calidad y cuidado integral a las familias puertorriqueñas. Un siglo después de abrir sus puertas, seguimos guiados por los mismos valores que dieron origen a esta institución: servicio, humanidad y excelencia.

El desarrollo de esta institución incluye la visión estratégica del Lcdo. Eduardo Artau, quien, en 2006, adquirió y remodeló estas instalaciones para preservar su legado y asegurar su continuidad como un pilar de salud para Puerto Rico. Su liderazgo permitió fortalecer la institución y encaminarla hacia el futuro que hoy celebramos.

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Como presidenta de Metro Pavia Health System, me corresponde dar continuidad a esa visión y reafirmar nuestro compromiso con el país y con la misión que ha guiado a este hospital por generaciones.

A lo largo de este siglo, hemos acompañado a miles de pacientes en momentos trascendentales de sus vidas, ofreciendo servicios esenciales en diversas áreas de la medicina.

Desde nuestra Sala de Emergencias hasta especialidades como obstetricia y ginecología, urología y otras disciplinas médicas, hemos trabajado con un mismo propósito: ofrecer atención segura, humana y centrada en cada paciente.

Dentro de esa amplia oferta de servicios, contamos además con una reconocida fortaleza en salud cardiovascular, respaldada por una facultad médica altamente capacitada que aporta experiencia clínica, compromiso y excelencia en el cuidado del corazón.

Más allá de los avances que han transformado la medicina, en nuestra institución prevalece un principio esencial: el cuidado de calidad comienza con el conocimiento, la dedicación y el trato empático al paciente.

Este aniversario es también un reconocimiento a todos los profesionales de la salud y colaboradores que han sido parte de esta trayectoria. Médicos, personal de enfermería, técnicos, personal administrativo y de apoyo han contribuido con entrega y compromiso a construir el legado del Hospital Pavia Santurce. Agradecemos profundamente la confianza de nuestros pacientes y sus familias, quienes nos han permitido ser parte de sus vidas y de su bienestar por generaciones.

Miramos hacia el futuro con una visión clara: continuar fortaleciendo las áreas de servicio, ampliando la capacidad de respuesta y manteniéndonos fieles a la misión de cuidar con excelencia y humanidad. Celebramos cien años de historia, dedicación y compromiso, y renovamos la promesa de seguir siendo un pilar de salud para Puerto Rico.

La autora es presidenta de Metro Pavia Health System.