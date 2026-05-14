La Semana de los Hospitales encuentra a Auxilio Mutuo y Auxilio San Pablo en una etapa de transformación, crecimiento e innovación médica que continúa fortaleciendo el acceso a servicios especializados para Puerto Rico.

A casi tres años de la unión entre ambas operaciones hospitalarias, y en el año en que Auxilio San Pablo celebra cinco décadas de servicio en Bayamón, el camino recorrido refleja mucho más que una integración administrativa. Ha sido una evolución en capacidades clínicas, tecnología, coordinación médica e infraestructura, con el objetivo de ampliar el alcance de los servicios y mantener al paciente como centro de cada decisión.

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Ese desarrollo ocurre, además, en una etapa significativa para el Hospital Auxilio Mutuo, que se acerca a sus 150 años de historia con una mirada puesta en el futuro. Fundado en 1882, Auxilio Mutuo ha sostenido por generaciones una misión de servicio que hoy se fortalece con avances concretos en neurociencias, manejo de derrame cerebral, cirugía robótica, trasplante, terapia celular, oncología y servicios pediátricos.

El liderazgo en trasplante continúa siendo uno de sus pilares, tanto en el ámbito renal como en el trasplante de médula ósea y la terapia celular. La acreditación internacional de la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) certifica procesos altamente especializados y reafirma la capacidad de Puerto Rico para ofrecer tratamientos complejos bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.

El cuidado oncológico continúa consolidándose como un referente mediante un enfoque integral que reúne equipos multidisciplinarios, tecnología avanzada y acompañamiento continuo. Esta visión reconoce que el cáncer no solo requiere tratamiento médico, sino también continuidad de cuidado, apoyo y acompañamiento para el paciente y su familia.

A esa evolución se suma el fortalecimiento de los servicios pediátricos. La institución ha ampliado su capacidad para atender pacientes pediátricos en distintas especialidades y ya realiza cirugías pediátricas, un avance importante para las familias que necesitan acceso a servicios especializados para la niñez en Puerto Rico.

En neurociencias, Auxilio Mutuo y Auxilio San Pablo han robustecido su capacidad de respuesta ante enfermedades tiempo-dependientes como el derrame cerebral, con servicios especializados que permiten atender casos complejos con mayor precisión y rapidez. En cirugía robótica, también se han ampliado las alternativas mínimamente invasivas, ofreciendo procedimientos más precisos y procesos de recuperación más favorables para los pacientes.

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Cada servicio fortalecido, cada tecnología incorporada y cada acreditación alcanzada responde a una realidad concreta: Puerto Rico necesita instituciones hospitalarias capaces de innovar, crecer y colaborar para atender las necesidades de salud de una población cada vez más compleja y demandante.

Por eso, en esta Semana de los Hospitales, el lema “La excelencia que nos une” cobra un significado especial. Une vocaciones, equipos médicos, profesionales de la salud y una misión compartida: ofrecer servicios accesibles, seguros y de calidad para Puerto Rico.

Asimismo, permanece vigente una convicción que resume esta trayectoria: “Tu salud nos une”. Detrás de cada avance hay pacientes, familias y comunidades que depositan su confianza en una organización que continúa creciendo con Puerto Rico y para Puerto Rico.

Más allá de la infraestructura, la tecnología y los avances médicos, la verdadera excelencia continúa siendo el compromiso diario de miles de profesionales de la salud que trabajan con un mismo propósito: cuidar la vida y el bienestar de Puerto Rico.