Con el propósito de mejorar la estabilidad energética, fortalecer la continuidad de sus servicios clínicos y reducir su impacto ambiental, el Centro Médico Episcopal San Lucas (CMESL) anunció el inicio del proyecto de implementación de un moderno sistema de cogeneración eléctrica alimentado con gas natural, una iniciativa que marcará un antes y un después en la infraestructura hospitalaria de Puerto Rico.

“El desarrollo de este sistema de cogeneración, liderado por la compañía española Sampol, representa una inversión estratégica en la estabilidad y el futuro de nuestra institución. Estamos dando un paso firme hacia la autosuficiencia energética, garantizando continuidad de servicios críticos para nuestros pacientes y fortaleciendo nuestra responsabilidad ambiental”, expresó Juan Salazar Trogolo, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud.

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Esta iniciativa permitirá a la institución contar con una estabilidad energética sin precedentes en el sector hospitalario del país. El CMESL será el primer hospital del Sistema de Salud San Lucas en operar un sistema de cogeneración eléctrica alimentado con gas natural. Aunque en la isla existen varias instalaciones que utilizan sistemas de cogeneración —principalmente en la industria farmacéutica—, otras instituciones operan con gas propano.

La diferencia fundamental radica en el combustible: el gas natural genera menores emisiones contaminantes y ofrece mayor eficiencia energética al momento de producir servicios adicionales a la electricidad.

Este sistema permitirá contar con una operación más económica y confiable, reduciendo significativamente los problemas de fluctuación de voltaje que tanto impacto pueden tener sobre los equipos clínicos de alta precisión.

“La continuidad del servicio es esencial en una institución hospitalaria, y este proyecto fortalece de manera directa la protección de nuestra tecnología médica y la seguridad de los pacientes”, añadió Salazar Trogolo.

Por su parte, el Lcdo. Rafael Alvarado Noriega, director ejecutivo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, sostuvo que “este proyecto nos coloca a la vanguardia del sector hospitalario en Puerto Rico. No solo estamos implementando tecnología más limpia y eficiente, sino que estamos asegurando que nuestra operación clínica cuente con la confiabilidad energética que requiere un hospital moderno”.

“Nuestro sistema no solo generará energía eléctrica confiable y estable, sino también vapor y agua caliente para suplir distintas necesidades operacionales”, mencionó Alvarado Noriega, quien añadió que, en una fase futura, se contempla la generación de agua helada para alimentar el sistema de aire acondicionado de la instalación, integrando un modelo energético aún más eficiente.

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La instalación hospitalaria continuará manteniendo como respaldo su conexión al sistema eléctrico de LUMA Energy, así como su actual sistema de generadores eléctricos diésel.

El proyecto ya dio inicio formalmente. Se estima que la planta esté completamente operando a inicios del 2028. Asimismo, el sistema suplirá energía a las áreas comunes de la Torre Médica, ampliando el alcance de los beneficios energéticos del proyecto.

Para información sobre el Centro Médicos Episcopal San Lucas y otros servicios, visita web www.sanlucaspr.org, síguelos a través d