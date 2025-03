Cuando The Mall of San Juan abrió sus puertas, a principios del año 2015, la idea fue diferenciarse, y esto no era solo como un lugar de compras con tiendas exclusivas que no estaban en la isla, sino también como un recinto donde el entretenimiento y la cultura se entrelazaran.

Así, a lo largo de los años, el centro comercial ha logrado consolidarse como un destino memorable por sus tiendas exclusivas, los eventos artísticos y las alianzas estratégicas que han marcado la diferencia. Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, señaló que, desde sus inicios, la visión fue ofrecer algo más que simples compras.

“Pienso que en The Mall of San Juan era importante diferenciarnos y establecer cuál era la oferta. Un centro comercial que fuera un estilo de vida más que un lugar para comprar, sino que fuera una experiencia completa. Todo lo hemos hecho diferente”, explicó Marquina.

Uno de los primeros eventos que marcó el comienzo de esta oferta de entretenimiento fue el concierto de Luis Fonsi, en 2016, el cual, según Marquina, fue clave para atraer al público local. La alianza con Sony Music y otras disqueras, así como el apoyo de emisoras de radio como KQ 105, permitió que artistas internacionales de gran renombre, como Franco de Vita, Ricardo Montaner, Juanes, Kany García, Pedro Capó, Romeo Santos, Prince Royce y David Bisbal, se presentaran en el centro comercial, consolidando a The Mall of San Juan como un destino de compras y entretenimiento.

“Con estos conciertos y encuentros de estos artistas con el público, nos establecimos como un centro que era más que una experiencia de compras. Logramos atraer a un público diverso y ampliamos nuestra base de clientes”, añadió Marquina.

Por su parte, Irene Muñiz, gerente de Mercadeo y Turismo, también resaltó los conciertos como parte integral de la oferta de The Mall of San Juan. Estos eventos contribuyeron a la cultura local y también posicionaron al centro comercial como un referente de entretenimiento.

“Conciertos como el de Sebastian Yatra, Luis Fonsi y otros artistas de alto calibre atrajeron a un público muy diverso, demostrando que el centro comercial no solo era un lugar para comprar, sino también un destino para vivir experiencias”, comentó Muñiz.

Uno de los eventos más memorables para The Mall of San Juan fue el encuentro personal con los integrantes de CNCO después del paso del huracán María. A pesar de la devastación y la falta de electricidad, el centro comercial logró organizar un evento masivo. Este no solo fue un triunfo logístico, sino que también representó un acto de resiliencia que consolidó el vínculo entre el centro comercial y la comunidad puertorriqueña.

“Fue un momento muy difícil, sin luz y con muchas dificultades, pero sabíamos que la comunidad necesitaba ese tipo de experiencias. La gente respondió y miles de personas llegaron para disfrutar del evento”, recordó Marquina.

A pesar de los desafíos traídos por la pandemia, The Mall of San Juan continuó con su enfoque en la seguridad y la experiencia del cliente.

“La pandemia nos marcó, pero también nos dio la oportunidad de aprender y crecer. Nos aseguramos de que las personas se sintieran seguras y eso fue clave para nuestra recuperación”, dijo Marquina.

Durante este tiempo, el centro comercial ajustó sus actividades, reduciendo los eventos masivos pero manteniendo el espíritu de comunidad con actividades más pequeñas y seguras.

“Durante la pandemia, aprendimos que podíamos convertirnos en un oasis perfecto y que, si lo hacíamos bien, seríamos el destino seguro que el público buscaba, y así fue. La amplitud de nuestros espacios, los estrictos protocolos de seguridad en las entradas y nuestras terrazas al aire libre nos transformaron en un destino elegido y preferido. Además, con un público acostumbrado a viajar en busca de sus marcas favoritas que en ese momento no podía hacerlo, tuvimos la oportunidad de atender a ese cliente localmente”, aseveró.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.