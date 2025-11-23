Il Nuovo Mercato

Celebrar las navidades es sinónimo de buena comida y en II Nuevo Mercato, en el tercer nivel, podrás disfrutar de su lechón a la vara todos los sábados, desde el 29 de noviembre hasta el 3 de enero. Pero, además de este plato estrella y de su ya exquisito menú, se añaden los cócteles navideños, tales como: White Christmas con vodka, Candy Cane con prosecco, Gingerbread Old Fashioned, Cascanueces con tequila y podrás disfrutar con el exclusivo Coquito del Mercato, el cual estará disponible en botellas para llevar, tanto en su versión virgen como con alcohol.

Cafeto

Navidades sin un buen café… ¡imposible! Si eres amante de esta bebida y la experiencia de tomarte una exquisita taza en el mejor ambiente, no dudes en visitar Cafeto, en el primer nivel. Un espacio donde se celebra lo que nos une: la tradición boricua. Y qué mejor que con sus cafés de temporada navideña, que invitan a recordar que el sabor y la cultura siempre van de la mano.

Krispy Kreme Doughnuts

Un dulce deseo de Navidad puede ser visitar Krispy Kreme, en el primer nivel. ¿Quién se resiste a sus deliciosas donas hechas in house, acompañadas de su café arábico o de su deliciosa variedad de chillers?

Hazel Bar

La dulzura de la Navidad se hace sentir con Hazel Bar, en el primer nivel, y sus postres que sorprenderán a todos en la cena de Acción de Gracias o cualquier actividad navideña. Desde el Pecan Pie Tradicional, Decadent Pecan Pie (con ganache de Nutella), Pumpkin Pie y Apple Crumble Pie hasta sus bizcochos Pumpkin Ring Cake o el Tres Leches de Nutella, no sabrás por cuál decidirte. También encontrarás las cajitas de regalo ya sean las Thankfull Boxes, Santa’s Little Box o Elf Working Together, donde puedes escoger sus mejores creaciones para hacer un obsequio muy especial.

Tijuana’s Bar & Grill

La época navideña es una razón más para celebrar en Tijuana’s, en el segundo nivel. En este restaurante siempre hay buena comida, música y buen ambiente. Pero, en esta época especial, lo celebran al son de pleneros y artistas invitados. Esto, sumado a sus exquisitos platos de la mejor comida mexicana y sus famosos happy hours, pueden ser razón suficiente para salir de la rutina y celebrar en un ambiente siempre festivo.

Metropol Restaurant

¡Navidad que vuelve!... Ya llegó la mejor época del año a Metropol, en el primer nivel, donde te espera la cena de Acción de Gracias que consta de tiernos trozos de pechuga de pavo horneados, acompañados de relleno de carne molida y yuca, arroz con gandules, ensalada de coditos y pie de calabaza. Disponible del 17 al 21 y del 24 al 27 de noviembre. Pero no se acaba ahí, porque después llega la cena navideña que incluye lechón asado, morcilla, pasteles, arroz con gandules y guineítos (de viernes a domingo). Además, encontrarás un ambiente de parranda porque vuelve Julio Cesar Sanabria y su tour navideño por todos los Metropol.

Starbene Caffé

El sabor de las Navidades es único y más cuando entras a Starbene Caffé, en el tercer nivel. La magia de su exquisito café y sus postres navideños prometen cautivar tus sentidos. Elige celebrar la época con el típico tembleque o el delicioso arroz con dulce, también puedes probar la crostata de coco, la pastiera napoletana o las tradicionales galletas de jengibre. Para quienes busquen refrescarse al estilo puertorriqueño, pueden optar por el gelato de coquito. Sin dejar a un lado su gran variedad de panettones, pandoros y turrones importados de Italia. Las opciones son variadas, lo importante es ponerle el toque dulce a tu navidad, y eso lo consigues en Starbene Caffé.

lala

En estas fiestas no puedes dejar de visitar el restaurante lala, en el primer nivel, un espacio que presenta una propuesta gastronómica diversa de cocina internacional en un ambiente con un toque moderno y acogedor. Podrás degustar desde sus platos creativos hasta los clásicos que prometen cautivar tu paladar. Cualquier momento es perfecto para deleitarte con su exquisito menú y más si se trata de una época para celebrar.

Vin’us

En Vin’us, en el segundo nivel, los especiales de la temporada son arancini con risotto de gandules, morcilla de Guavate y pernil (salsa ajilimójili), crema de pasteles, mollejas de pollo en escabeche con majado de malanga; porceta con risotto de gandules apastelado, y tres leches de coquito de Ron Barrilito.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.